Abwehr ist die Achillesferse

Verbandsliga: 03er erwarten 1960 Hanau

Offenbach - Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Spvgg. 03 Neu-Isenburg und dem VfB Ginsheim an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd geht auch am letzten Spieltag des Jahres weiter.

Die 03er haben aktuell mit einem Punkt die Nase vorne, am Wochenende haben beide Topteams jeweils Heimvorteil gegen einen Aufsteiger. Die 03er erwarten den SC 1960 Hanau, die Ginsheimer Türk Gücü Friedberg. Die Turnerschaft Ober-Roden ist 2016 noch zweimal gefordert: Am Sonntag gegen die Spvgg. 05 Oberrad, eine Woche später beim VfR Fehlheim.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – SC 1960 Hanau (So., 14.30 Uhr). „In Hanau haben wir 0:2 verloren, aber wir haben eine gute Entwicklung hingelegt. Unser letztes Heimspiel in diesem Jahr wollen wir natürlich gewinnen“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. Beim Gegner sieht er „viele gute Einzelspieler und eine gute Defensive.“ Die wiederum ist aktuell die Achillesferse der Spielvereinigung. „Ich habe noch genug Spieler auf der Bank, aber das sind alles Offensivspieler. In der Abwehr darf nichts passieren“, erklärt Hoffmann, der aus gesundheitlichen Gründen erneut Abwehrchef Marco Betz ersetzen muss. In Betz und Stürmer Aljoscha Atzberger fehlen dem Spitzenreiter zwei Spieler, die gemeinsam bereits 20 Treffer erzielt haben.

Aufsteiger Hanau behauptete sich nach nur einem Punkt aus fünf Begegnungen am vergangenen Spieltag 5:3 in Geinsheim. „Jetzt haben wir wieder etwas mehr Ruhe, das war wichtig. In unserem letzten Spiel wollen wir noch einmal alles herausholen und den ersten Saisonteil positiv über die Runden bringen“, sagt Okan Sari, Spielausschusschef der Hanauer.

TS Ober-Roden – Spvgg. 05 Oberrad (So., 14.30 Uhr). Ober-Roden unterlag am vergangenen Spieltag der Spvgg. 03 Neu-Isenburg mit 1:2, holte davor aber aus drei Partien sieben Punkte. Mit einem Sieg könnte die Turnerschaft von Platz zwölf bis auf Rang sieben klettern. Ein lohnendes Ziel für die Mannschaft von Trainer Daniel Nister.

Oberrad überwintert auch in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Die Ausgangslage für die Rückrunde ist allerdings deutlich besser als in der vergangenen Hessenliga-Saison. Zumal die 05er in den vergangenen Wochen sehr gute Leistungen zeigten, vier Spiele in Serie gewannen, zuletzt aber aus drei Begegnungen nur einen Punkt holten. Dennoch rechnen sich die Oberräder in Rödermark etwas aus. Im Hinrundenspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. J leo

