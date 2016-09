Amiri macht alles klar

SC Hessen nach 3:1-Sieg in Frankfurt wieder Tabellenführer

+ Abgehängt: Alban Lekaj (rechts) und der SC Hessen gewannen das Spitzenspiel bei Rot-Weiss Frankfurt, hier mit dem ehemaligen Urberacher Patrick Barnes, mit 3:1. - Foto: Eyßen

Frankfurt - Mit dem 3:1 (1:1)-Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Hessenliga bei Rot-Weiss Frankfurt unterstrich der SC Hessen Dreieich am Freitagabend eindrucksvoll seine Spitzenplatztauglichkeit und kletterte zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze.

Beide Teams starteten mit viel Tempo in die Partie. Bereits nach vier Minuten köpfte Zubayr Amiri eine Flanke gegen die Laufrichtung von Rot-Weiss-Schlussmann Ioannis Takidis per Aufsetzer zum 1:0 für die Dreieicher ins Netz. Frankfurt brauchte ein paar Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen, kam dann aber durch das Zentrum zu einigen Chancen und durch Antony Wade zum Ausgleich (20.). Gegen Ende der ersten Hälfte kamen die Dreieicher wieder besser ins Spiel, vergaben durch Youssef Mokhtari aber einen Strafstoß zur möglichen Pausenführung (43.).

Auch in der zweiten Hälfte ließen beide Seiten einige Chancen aus. Nach etwa einer Stunde gingen beide Teams nicht mehr volles Risiko, doch nach einem abgefälschten Schuss brachte Tino Lagator die Gäste erneut in Führung (75.). Amiri sorgte mit seinem zweiten Treffer auf Vorarbeit von Lagator schließlich für die endgültige Entscheidung (84.). Die Dreieicher entwickelten insgesamt mehr Zug zum Tor, gewannen daher am Ende durchaus verdient.

Rot-Weiss Frankfurt: Takidis – Park, Kopilas, Mus, Ghani-Wessam – Barnes (63. A. Fliess), Tim Fliess, Pospischil – Wade (80. Toskovic), Akgöz, Kara

SC Hessen Dreieich: Jivan - Opper, Talijan, Eckerlin, Lekaj - Henrich, Alikhil (69. Reljic) - Amiri, Mokhtari (74. Kohl), Klein - Amani (54. Lagator)

Tore: 0:1 Amiri (4.), 1:1 Wade (20.), 1:2 Lagator (75.), 1:3 Amiri (84.) - Schiedsrichter: Heß (Heppenheim) - Zuschauer: 600 - Bes. Vork.: Takidis (Frankfurt) hält FE von Mokhtari (43.) J leo

Quelle: op-online.de