Auch Kai Best fällt lange aus

HSG Hanau verliert in Springe mit 26:28

Springe - Auch die vierte Fahrt nach Niedersachsen war für die Handballer des Drittligisten HSG Hanau nicht von Erfolg gekrönt. Der Aufsteiger unterlag bei den HF Springe mit 26:28 (13:11).

„Das war bitter, denn wir haben die Partie 45 Minuten lang dominiert“, meinte Hanaus Trainer Patrick Beer. Schlimmer noch: Nach Eric Schaeffter und Marc Strohl beklagen die Hanauer mit Kreisläufer Kai Best den dritten Langzeitverletzten. Best brach sich zu Beginn der zweiten Hälfte das Radiusköpfchen am linken Ellenbogen und fällt zumindest bis Jahresende aus.

Der Zweitliga-Zwangsabsteiger, bei dem 2007er-Weltmeister Sebastian Preiß nur zwei Treffer erzielte, erwischte den besseren Start, doch bereits beim 5:6 nach elf Minuten hatten die Hanauer nicht nur erstmals die Nase vorne, sondern bauten ihre Führung sogar zwischenzeitlich bis auf drei Tore aus. Mit einem 13:11 für den Aufsteiger wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Hälfte zogen die Grimmstädter bis auf 17:13 davon (37.), verwarfen dann aber zwei freie Bälle und die Niedersachsen kämpften sich wieder in das Spiel zurück. Das gleiche wiederholte sich wenige Minuten später: „Wir führten mit drei Toren, vergaben zwei 100-prozentige Chancen und auf einmal waren die Springer Fans wieder da“, erklärte Beer. Die Handballfreunde wendeten das Blatt, Hanau fehlten nach dem kräfteraubenden Spiel die Alternativen, um den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Spielfilm: 5:3 (8.), 5:6 (11.), 8:8 (16.), 8:11 (24.), 11:13 - 13:17 (37.), 17:20 (43.), 21:20 (47.), 23:23 (52.), 26:23 (56.), 27:26 (59.), 28:26

Zeitstrafen: 4:1 - 7m: 0/0 - 2/2

HSG Hanau: Eul; Schermuly, Ritter (1), Eisenhuth (n.e.), Werner (6), Appel (2), Bergold (6/2), Brüggemann (1), Pillmann (5), Best (2), Geist, Christoffel (1), Ruppert (2) - leo

