U17 des OFC will Eintracht mit Kontertaktik begegnen

B-Junioren-Bundesliga

+ © Patrick Scheiber Luka Garic (links) spielte mit der OFC-U17 in der Hessenliga-Meistersaison gegen den jüngeren Jahrgang der Eintracht. Heute trifft er in der Bundesliga auf die Frankfurter U17. © Patrick Scheiber

Offenbach - Unter der Woche am Nachmittag zu spielen, ist auch für Jugendfußballteams ungewohnt. Die Ferien machen es aber möglich. „Es gab eine Anfrage, der haben wir zugestimmt“, sagte Sebastian Bruns, Trainer der U17 der Offenbacher Kickers, mit Blick auf das Bundesliga-Derby heute (14 Uhr) bei der Frankfurter Eintracht.

Im Duell des Siebten (13 Punkten) mit dem Tabellenletzten (vier Punkte) ist der OFC trotz zuletzt guter Leistungen der klare Außenseiter. „Die Eintracht ist eine andere Hausnummer, aber im Derby ist immer etwas möglich“, hofft Bruns auf einen Punktgewinn gegen die seiner Meinung nach „goldene Generation“ der Frankfurter, bei der vor allem die Zwillingsbrüder Patrice und Justin Kabuya auf den Außenbahnen, Torjäger Malik Karaahmet (sieben Treffer) und der erst 15 Jahre alte deutsche Jugendnationalspieler Patrick Finger (linke Abwehrseite) herausragen. Auch der jüngere Bruder von Eintracht-Profi Marc Stendera, Nils (16), spielt in der Mannschaft, die sich zuletzt mit einem 3:3 vom punktgleichen Tabellennachbarn VfB Stuttgart trennte.

Nichts zu holen gab es dagegen für den OFC beim 0:2 gegen den neuen Tabellenführer FC Augsburg. Bruns erwartet diesmal allerdings einen einen spielerisch stärkeren Gegner. „Augsburg agiert viel mit langen Bällen, die Eintracht ist mit den Bayern die spielstärkste Mannschaft der Liga“, lobte der Kickers-Trainer den Gegner, ist allerdings über das eher maue Abschneiden der Frankfurter in der Liga überrascht. „Dass die SGE nur im Mittelfeld liegt, kommt für mich unerwartet“, gibt Bruns zu.

Die Kickers werden am Riederwald eher defensiv spielen. „Wir wollen mit Kontern zum Erfolg kommen. Falls es erforderlich sein sollte, werden wir aber auch ins Risiko gehen“, sagt der OFC-Trainer. Daran, dass die Eintracht die Kickers unterschätzt, glaubt Bruns nicht. „Die werden sich immer noch darüber ärgern, dass sie vergangene Saison das Hessenpokalfinale gegen uns mit 0:3 in der Verlängerung verloren haben. Einige Spieler von damals sind noch dabei. Die werden ordentlich Gas geben“, meint der OFC-Coach. Das gilt aber auch für die Kickers-Spieler. In deren Reihen finden sich übrigens einige Spieler, die einst für die Eintracht aktiv waren und beweisen wollen, dass man dort ihr Talent verkannt hat. Alleine vor dieser Saison wechselte ein Quartett vom Riederwald an den Wiener Ring. (stef/cd)

Fotos: U17 des OFC feiert Aufstieg in Bundesliga Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de