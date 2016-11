Bayraktaroglu sichert JSK Rodgau den Sieg

Gruppenliga Frankfurt Ost: Spitzenreiter müht sich zum 1:0 gegen Marköbel / 17-jähriger Wagner verhilft Dietzenbach zum 3:2

frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wurde am Sonntag die Partie zwischen dem VfR Kesselstadt und Hanau 93 abgesetzt, weil Kesselstadt nicht genügend Spieler zusammenbekam.

Klassenleiter Harald Vorndran (Frankfurt) entschied, die Begegnung mit drei Punkten und 3:0 Toren für Hanau 93 zu werten. Damit bleiben die Grimmstädter fünf Zähler hinter Spitzenreiter JSK Rodgau, auf den sie am Sonntag treffen. Das ausgefallene Spiel von Kickers Obertshausen gegen den FC Hochstadt wird am Mittwoch, 23. November, ab 19. 30 Uhr nachgeholt.

Türk Gücü Hanau - Sportfreunde Seligenstadt II 1:1 (0:0). In den ersten 35 Minuten sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, ehe gegen Ende der ersten Hälfte die Seligenstädter stärker aufkamen. „Wir hatten vier gute Chancen“, sagte Sportfreunde-Trainer Thomas Marton. Die Führung wollte aber erst im zweiten Durchgang fallen: Thomas Höfling nahm einen Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich dann um die eigene Achse und traf aus 18 Metern ins Schwarze.

Eine Unachtsamkeit kostete die Gäste den Sieg: Sie ließen Hanaus Routinier Blerim Petrovci einmal zu viel Raum, so dass Petrovci den Ball in den Strafraum zu Michele Moscelli spielen konnte. Der umkurvte Seligenstadts Keeper Jerome Czaronek, der einen Tick zu spät kam und Moscelli zu Fall brachte. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Volkan Sungun zum 1:1. „Aufgrund der Torchancen, die wir hatten, ist der Punkt eigentlich zu wenig“, konstatierte Marton.

Türk Gücü Hanau: Tok - Korkmaz, Türkyilmaz, S. Günes (61. Sungun), T. Günes - Günel, Müller, Petrovci (84. Kciku), Ilhan - Storm (46. Moscelli), Katilmis

Sportfreunde Seligenstadt II: Czaronek - Tauber, Glaab, Eißmann, Emge - Losiewicz, D. Marton, Knecht, Elbert - Höfling, Pfister (75. Hoffmann)

Tore: 0:1 Höfling (57.), 1:1 Sungun (FE, 75.)

FSV Bischofsheim - SG Germania Klein-Krotzenburg 5:0 (3:0). Für Klein-Krotzenburg rücken die Abstiegsplätze nach der erneuten Niederlage immer näher. Bischofsheim war am Sonntag schlicht eine Nummer zu groß und zeigte läuferisch wie spielerisch eine ansprechende Leistung. Unter anderem Michael Kohnke sorgte immer wieder für Gefahr vor Klein-Krotzenburgs Torwart Christian Vogel, der Marcel Aschenbach vertrat. Wie Kohnke durfte sich bei den Hausherren auch Stefano Amore als zweifacher Torschütze eintragen. Entschieden war die Begegnung im Grunde schon nach dem 3:0 von Amore nach einer halben Stunde.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Vogel - Tomic, Zocco, Zeiger, Herth (20. Protzel) - Schuschkleb, Eckert, Losiewicz (63. Weih), Biricik (67. Serra) - Cofone, Iantorno

Tore: 1:0 Kohnke (9.), 2:0 Amore (11.), 3:0 Amore (32.), 4:0 Kohnke (63.), 5:0 Gatzka (80.)

KV Mühlheim - SG Rosenhöhe 1:3 (0:1). Die Mühlheimer verkauften sich mit einer auf einigen Positionen veränderten Mannschaft ordentlich. „Ein Punkt war möglich“, sagte KVM-Coach Raduan Belaajel. Beim 1:0 für die SG Rosenhöhe half Onur Kayayurt kräftig mit, „das war ein halbes Eigentor“, meinte der Trainer. Die Gastgeber, bei denen Skhodran Muharremi und Niklas Marquardt debütierten, kamen gut aus der Pause und glichen durch Domenico di Rosa aus. Dann erlief Horst Russ einen Pass in die Schnittstelle der Mühlheimer Abwehr und schob zum 2:1 für die Offenbacher ins lange Eck ein.

Knackpunkt danach war, dass die Rosa die riesige Chance zum erneuten Ausgleich nicht nutzte: Der ehemalige Hessenliga-Spieler lief allein aufs Tor der Rosenhöhe, entschied sich dann aber für einen erfolglosen Mix aus Lupfer und Umkurven des Keepers. Das 3:1 erzielte Christian Rüger, der in der Schlussminute Kayayurt den Ball abluchste.

KV Mühlheim: Kayayurt - M. Bouras, Muharremi, Michalke, Chaudhry - Beer, Krzyszyk (61. Bajioui), Boujraf, Okoro - Nocerino (46. Marquardt/73. Lopsang), di Rosa

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Karagiannis, Alkhaames, Durante (77. Mantagna) - Ballesteras, Curth, Bleibdrey, Zindros - Fazio (66. Zola), Russ (84. Rüger)

Tore: 0:1 Ballesteras (42.), 1:1 di Rosa (49.), 1:2 Russ (57.), 1:3 Rüger (90.)

JSK Rodgau - SG Marköbel 1:0 (0:0). Spitzenreiter Rodgau tat sich gegen Marköbel schwer. Der Gegner verteidigte robust, der JSK war teils gezwungen, lange Bälle nach vorn zu spielen, die die SGM locker verteidigte.

„Marköbel hat auch sehr gut verschoben, da gilt meinem Kollegen Wolfram Rohleder höchster Respekt“, sagte Rodgaus Trainer Andreas Humbert. Zudem trafen die Gäste im ersten Abschnitt gleich dreimal Aluminium - einmal bei einem Kopfball von Niklas Schwarzer die Latte, einmal den Außenpfosten nach einem Fernschuss und einmal die Oberkante der Latte nach einer verunglückten Flanke.

In Durchgang zwei kamen die Rodgauer etwas besser zurecht, doch Florent Hajzeray vergab zunächst noch die klare Chance zum 1:0. Nachdem den Gastgebern ein Elfmeter verweigert worden war, gelang Mehmet Bayraktaroglu in der Schlussminute doch noch der Siegtreffer. Humbert gab zu, dass auch ein Unentschieden dem Spielverlauf entsprochen hätte. Dominik Goetze musste bei Rodgau ausgerechnet in der Woche vor dem Spitzenspiel bei Hanau 93 schon nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Dejanovic, Jung, Schweier, Binder - Heegen - Goetze (14. List), Bayraktaroglu, Sozzo (64. Fischer), Thomas - Hajzeray

Tor: 1:0 Bayraktaroglu (90.)

SV Pfaffenhausen - FC Dietzenbach 2:3 (0:1). Bei den Dietzenbachern avancierte ein 17-Jähriger, der erstmals für die Kreisstädter spielberechtigt war, zum Mann des Tages: Janis Wagner, der von den A-Junioren des SC Hessen Dreieich zum FCD gekommen ist, bereitete das 1:0 vor und erzielte das 2:0 selbst. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen“, sagte Werner Marquardt vom Dietzenbacher Spielausschuss. „Nach dem 3:1 hätten wir noch das 4:1 oder gar 5:1 machen können, haben es in der Schlussphase stattdessen aber unnötigerweise noch einmal spannend gemacht.“

FC Dietzenbach: Knecht - Weilmünster (87. Maktsutaj), Wieck, Rada, Fertr - Wagner (90. Abazi), Seidemann - Amallah (76. El Issami), Awad - Pentz Pauna

Tore: 0:1 Amallah (36.), 0:2 Wagner (66.), 0:3 Pauna (72.), 1:3 Neiter (75.), 2:3 Christ (80.) J jd

Quelle: op-online.de