Turnier für Behinderte macht Organisatoren große Freude

Begeisterung am Brentanobad

Langener Jubel beim Fußballturnier für Menschen mit Behinderung in Frankfurt.

Frankfurt - Auch Menschen mit Behinderung spielen gerne Fußball. Rot-Weiss Frankfurt hat für sie zum wiederholten Mal ein Turnier ausgerichtet. Auch ein Team aus Langen war dabei, verlor nach guter Vorrunde aber zweimal knapp. Von Lars Herd

Bereits zum 14. Mal hat die SG Rot-Weiss Frankfurt ein Fußballturnier für Menschen mit Behinderung ausgerichtet und dabei erstmals selbst eine Mannschaft gestellt. Unterstützung für die Organisation und Ausrichtung gab es von der Deutschen Bank. Der gemeinnützige Verein „Miteinander Sport für Alle (MSfA) Langen“ schloss das Turnier auf dem vierten Platz ab. Gespielt wurde erstmals im Stadion am Brentanobad, wo die Teams sich auf zwei Kleinspielfeldern auf dem Kunstrasenplatz gegenübertraten.

Mit einem 5:0-Erfolg im Finale setzten sich die gastgebenden RW Löwen gegen die Soziale Förderstätte Bebra durch und holten nur eine Woche nach dem Titel des Hessenmeisters in der Frankfurter Behinderten Hessenliga die nächste Trophäe. „Es ist schön, dass sie nach dem Erfolg vom vergangenen Wochenende nun auch beim Turnier dabei sind“, hatte Ottmar Klauß, Präsident der SG Rot-Weiss Frankfurt, noch im Vorfeld gesagt. Insgesamt begrüßte er zwölf Teams: „Wir freuen uns, dass unser Fußballturnier mittlerweile fest im Kalender der Vereine verankert ist. Die gute Stimmung im Stadion und der Kampfgeist der Spieler begeistern jedes Jahr aufs Neue.“

Auch Hans Appel, der für die Jugend verantwortliche Vereinsmanager der Rot-Weißen, stimmt dem zu und freut sich schon auf die Organisation für das nächste Turnier in einem Jahr: „Es ist immer wunderbar, diesen Mannschaften zuzusehen, ihre Begeisterung, um jeden Ball zu kämpfen, ihre Freunde dabei zu sehen. Dies und vieles mehr veranlassen uns alle, auch im nächsten Jahr dieses Turnier zu planen.“

Aus der Region nahm neben den Frankfurtern auch MSfA Langen teil. Als Zweiter der Vorrundengruppe qualifizierten sich die Langener souverän für das Halbfinale, wo sie erst im Strafstoßschießen am späteren Turnierzweiten Soziale Förderstätte Bebra scheiterten. Auch im Spiel um Platz drei hatten sie gegen die Schlocker Stiftung das Nachsehen (4:5), wurden somit letztlich für den vierten Platz geehrt. Auch MSfA war bis zur vorigen Woche noch in der Hessenliga im Einsatz. Dort belegten sie in der Achter-Liga den sechsten Rang.

Die weiteste Anreise hatte in den „Ruhrpott Söldnern“ der Titelverteidiger. Aus Bochum nahm die Mannschaft um Spielführer David Gertz die über 200 Kilometer weite Strecke auf sich. „Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, den Titel wieder zu holen. Aber das ist dann ja ein noch größerer Ansporn für nächstes Jahr“, freut sich auch Gertz schon auf das 15. Fußballturnier für Menschen mit Behinderung im kommenden Jahr.

