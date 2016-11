Beim Angstgegner ist für Neu-Isenburg nichts zu holen

Verbandsliga: Spielvereinigung 03 verliert zum dritten Mal in Folge gegen Bad Homburg / Ginsheim nach Sieg gegen Oberrad neuer Spitzenreiter

Offenbach - Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd kassierte die Spvgg. 03 Neu-Isenburg eine deutliche 1:4-Niederlage bei Vatanspor Bad Homburg und gab dadurch die Tabellenführung an den VfB Ginsheim ab, der seinerseits mit 3:1 gegen die Spvgg. 05 Oberrad gewann.

VfB Ginsheim - Spvgg. 05 Oberrad 3:1 (1:0). Die zuletzt vier Mal siegreichen Oberräder boten dem neuen Tabellenführer lange Zeit Paroli. Erst in den letzten Minuten entschied Ginsheim die Partie für sich. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wieder“, sagte Oberrads Spielausschusschef Mario Di Falco, „wir waren eigentlich die bessere Mannschaft.“ Nach einer verschlafenen Anfangsphase, in der Ginsheim in der zwölften Minute das 1:0 erzielte, übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Der Ausgleich von Oberrads Mahmood Shahzad war deshalb mehr als verdient. „Danach haben wir es leider verpasst, den Sack zuzumachen“, sagte Di Falco, dessen Mannschaft die Schlussphase nach der Ampelkarte für George Worcester in Unterzahl überstehen musste – ohne Erfolg: Ginsheims Torjäger Berat Karabey schnürte in den letzten Minuten einen Doppelpack. „Ginsheim hat aus wenigen Chancen viel gemacht“, sagte Di Falco.

Oberrad: Rosenstein; Worcester, Becker, Azougagh, El Yacoubi, Tewelde, Schneider, Di Gregorio, Shahzad (79. Ahmadi), Kahsay, Schmelz

Tore: 1:0 Finger (12.), 1:1 Shahzad (62.), 2:1, 3:1 Karabey (87., 89.) - Gelb-Rot: Worcester (76./Oberrad)

Vatanspor Bad Homburg - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 4:1 (2:1). Bad Homburg wird immer mehr zum Angstgegner der Spielvereinigung. Auch in der vergangenen Spielzeit verloren die Neu-Isenburger beide Spiele gegen Vatanspor. Und auch gestern trat das Team von Trainer Peter Hoffmann die Heimfahrt ohne Punkte an. „Die Niederlage ist zwar zwei Tore zu hoch ausgefallen, sie geht im Grunde aber in Ordnung“, sagte 03er-Sprecher Detlef Uecker, „es war eines unserer schwächeren Spiele.“ Der bisherige Spitzenreiter aus Neu-Isenburg erlaubte sich zu viele einfache Fehler und brachte damit die Hausherren zwangsläufig ins Spiel. Ibrahim Cigdem, ehemals auch für den SC Hessen Dreieich aktiv, sowie Dominik König erzielten innerhalb von drei Minuten zwei Tore. Selbst der kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Anschlusstreffer von Marco Betz, es war bereits das neunte Saisontor des Innenverteidigers, half wenig. Auch nach dem Seitenwechsel lief bei den Gästen nicht viel zusammen. So war es in der 53. Minute wieder Cigdem, der mit seinem 16. Saisontor für die Vorentscheidung sorgte.

Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann, Betz, Rhein, Buschmann - Tariq (55. Sachs), Marx (46. Schellhorn), Weiland (71. Lippert), Albert - Günther, Züge

Tore: 1:0 Cigdem (40.), 2:0 König (43.), 2:1 Betz (45.), 3:1 Cigdem (53./FE), 4:1 Stoss (73.)

SC 1960 Hanau - FV Bad Vilbel 1:1 (1:1). In der 14. Minute verpasste Stürmer Kaan Köksal freistehend vor dem Gästetor die Hanauer Führung, im direkten Gegenzug erzielte Bad Vilbel das 1:0. Vom Rückstand ließen sich die Hausherren jedoch nicht beeindrucken und kamen per verwandeltem Elfmeter von Travis Parker noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Max Grammel war zuvor gefoult worden. „Es war viel mehr drin als dieses Unentschieden. Wir hatten deutlich mehr Chancen“, sagte Hanaus Sprecher Selcuk Sürücü. Vor dem gegnerischen Kasten fehlte den Hanauer aber die letzte Konsequenz im Abschluss. So vergab auch Jonatan Tesfaldet nach einem schönen Sololauf in der 85. Minute die letzte gute Möglichkeit und den möglichen Heimsieg.

Hanau: Ersöz; Pajic, Parker, Takahashi, Saletnik, Parker, Grammel, Köksal, Tesfaldet, Kurt (60. Usta), Aydilek

Tore: 0:1 Babic (14.), 1:1 Parker (33./FE)

Usinger TSG - TS Ober-Roden 1:1 (0:1). Bis zur 82. Minute sah alles nach einem Sieg der Gäste aus. Dann konterte die Turnerschaft und verlor dabei den Ball. Die weit aufgerückte Elf von Trainer Daniel Nister wurde nun ihrerseits von einem schnellen Gegenangriff überrascht und musste durch Tim Tilger das 1:1 hinnehmen. Benedikt Strauss fälschte den 16-Meter-Schuss noch unhaltbar ab. „Leider haben wir in dieser Situation nicht die richtige Balance gefunden“, sagte Nister, „wir waren da wohl zu gierig auf das 2:0.“ Zuvor hatte Ober-Roden ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und war durch Dejan Djordjevic verdient in Führung gegangen. „Die Mannschaft hat die Vorgaben umgesetzt. Umso bitterer ist am Ende das Gegentor“, meinte Nister. J dani

Ober-Roden: Gkogkos - Obermeier, Strauss, Hesse, Barowski (10. Schwab) - Henkel, Schöppner, Kriegsch, Palacios Hernandez, Djordjevic - Veisoglu

Tore: 0:1 Djordjevic (33.), 1:1 Tilger (82.)

