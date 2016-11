Viktoria Klein-Zimmern klettert auf Platz fünf der Kreisoberliga

Bernhard macht alles klar

Klein-Zimmern - In der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald verbesserte sich der SV Viktoria Klein-Zimmern mit einem 2:1-Sieg gegen den Konkurrenten SV Reinheim auf den fünften Tabellenplatz.

Trotz des Fehlens der gesperrten Angreifer Steve Ollesch und Mohammed Maydalawi sorgte die 1:0-Führung von Marco Machado in der zweiten Spielminute für große Erwartungen bei den Hausherren. Nur zwei Minuten später vergab Marvin Bernhard eine gute Chance zu erhöhen. Die Reinheimer schlugen aber bald zurück und Kevin Da Silva glich in der fünften Minuten zum 1:1 aus. Wer nun glaubte, dass beide Teams mit offenem Visier weiter agieren würden, sah sich getäuscht. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Mannschaften gut, vor den Toren war bis zur Pause nichts mehr los.

Im zweiten Durchgang änderte sich das zunächst nicht. Reinheim hatte mehr Ballbesitz und Spielanteile, Klein-Zimmern aber die besseren Möglichkeiten. In der 48. Minute zielte Viktoria-Kapitän Jan Müller knapp am Gästetor vorbei. In der 76. Minute schoss Marvin Bernhard den Ball aus 18 Metern unter die Torlatte. Es war der Siegtreffer, denn Reinheim konnte sich gegen die kompakte Deckung vor Keeper Florian Babiuch nicht mehr entscheidend durchsetzen. In der 88. Minute sah Reinheims Bode die Ampelkarte.

Gegen die nun unterzähligen Gäste vergaben Björn Stroh und Jan Müller zwei weitere klare Tormöglichkeiten für einen deutlicheren Sieg. Viktoria-Sprecher Jens Emmerich meinte: „Der Sieg war nicht unverdient, aber auch ein bisschen glücklich. Reinheim war insgesamt nicht viel schlechter.“ Es spielten: Babiuch, Böttler, Barthelmes, Kaya, Hahn, Stroh, Müller, Machado, Bernhard, Horscht (81. Hahne), Herberg (89. Glenz).

Am kommenden Sonntag, 14.45 Uhr, beschließt die Viktoria die Hinrunde mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Schaafheim. Die Schaafheimer offenbaren seit einigen Wochen eine Formkrise. Mit dem 3:3 in Steinbach bewies die Elf aber aufsteigende Tendenz. Kein Grund für Klein-Zimmern daher, den Tabellenzehnten zu unterschätzen. (ht)