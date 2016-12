Blackout nicht zu reparieren

HSG Hanau verliert in Burgdorf mit 28:31

Burgdorf - „Die Niederlage war vermeidbar“, sagte Patrick Beer, Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Hanau, nach dem 28:31 (11:15) bei der Bundesliga-Reserve des TSV Hannover-Burgdorf. „Wir haben das Spiel nach der 23. Minute verloren.

Da hatten wir einen kollektiven Blackout, kassierten einen 0:5-Lauf und sind diesem Rückstand bis zum Ende hinterhergelaufen. “ In der Tabelle bleiben die Hanauer mit 10:18 Punkten Zwölfter.

Die Niedersachsen erwischten zwar den besseren Start, doch Hanau spielte gut mit, führte nach 22 Minuten sogar mit 11:10. Dann folgte der erwähnte Blackout mit fünf Gegentoren hintereinander und zwölf technischen Fehlern in der ersten Hälfte. „So viele machen wir normalerweise im ganzen Spiel nicht“, meinte Beer.

„Nach der Pause haben wir uns super zurückgekämpft, das Spiel war am kippen. Beim 27:26 wurde uns leider ein Siebenmeter verweigert, im Gegenzug fiel das 28:26. Am Ende haben wir noch einmal alles riskiert, daher haben wir auch mit drei Toren Unterschied verloren. Ein Lob an Maximilian Bergold, der nur in der zweiten Hälfte gespielte und eine gute Leistung bot. Vielleicht hätte ich ihn früher bringen müssen“, sagte Beer.

In der zweiten Hälfte waren die Grimmstädter schnell wieder im Spiel, waren meist auf Tuchfühlung heran und glichen zehn Minuten vor Spielende mit dem 24:24 erstmals in der zweiten Hälfte aus. Im Endspurt fehlte den Gästen, bei denen Kreisläufer Kai Best nach überstandener Verletzungspause wieder im Kader stand, aber das nötige Glück, um den zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison einzufahren. Mit der Niederlage in Niedersachsen endete zudem die kleine Erfolgsserie von zuletzt drei Partien ohne Niederlage (ein Sieg, zwei Unentschieden.

Spielfilm: 3:1 (5.), 6:5 (15.), 10:11 (22.), 15:11 - 17:15 (35.), 21:17 (40.), 22:21 (46.), 24:24 (50.), 27:26 (55.), 31:28

Zeitstrafen: 4:4 - 7m: 7/7 - 4/6

HSG Hanau: Gronostay, Schermuly; Strohl (1), Werner (4), Appel, Siegmund (2/2), Bergold (6/1), Brüggemann (3), Pillmann (6), Best (n.e.), Geist (2), Christoffel (3), Ruppert (1) J leo

Quelle: op-online.de