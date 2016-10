2:3 bricht Viktoria das Genick

Aufsteiger Urberach geht im Endspurt gegen den FC Bayern Alzenau mit 2:7 unter

+ Urberachs Torschütze Mirko Dimter im Duell mit dem Alzenauer Julian Steigerwald (links). Am Ende hatte die Unterfranken deutlich die Nase vorn, siegten in Rödermark mit 7:2. - Foto: Eyßen

UrbeRach - Bittere Niederlage für Viktoria Urberach in der Fußball-Hessenliga: Gegen Bayern Alzenau ging das Schlusslicht in den letzten elf Minuten mit 2:7 (2:3) regelrecht unter und bleibt weiter sieglos.

„Knackpunkt war das 2:3 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, das war ein echter Rückschlag“, meinte Urberachs Co-Trainer Marco Saul.

In der turbulenten ersten Hälfte gerieten die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Führung, glichen aber bereits im Gegenzug aus. Mirko Dimter brachte die Hausherren nach 17 Minuten in Führung und vergab anschließend zwei sehr gute Gelegenheiten. Zunächst schoss er aus der Distanz an die Alzenauer Torlatte, dann scheiterte er mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Ricardo Döbert im Tor der Unterfranken. „Alle drei Gegentore in der ersten Hälfte fielen durch Kopfbälle“, erklärte Saul. Und das trotz der kopfballstarken Innenverteidigung mit Nils Wolf und Elmir Muhic. „Beim 2:3 fehlte die Konzentration, trotz genauer Zuteilung kam Alzenaus Sawaneh frei zum Kopfball“, kritisierte Saul.

Nach der Pause verteidigten die Gäste in Überzahl – Christian Wiesner sah die Ampelkarte (52.) – clever den Vorsprung, Urberach kam in der Offensive nicht mehr zum Zuge. Gerade als die Hausherren noch einmal wechseln wollten, fiel das vierte Gegentor, die Partie war gelaufen. „Dennoch dürfen wir uns in den letzten Minuten nicht so abschießen lassen“, meinte Marco Saul.

Viktoria Urberach: Röder - Scheel, Wolf, Muhic, Schneider - Czerwinski, Wiesner, Dimter, Özgün (79. Go) - Jeong (67. Niegisch), Pavlovic (56. Ludwig)

Bayern Alzenau: Döbert - Weisenborn (67. Wilke), Auer, Sawaneh, Sejdovic - Steigerwald (60. Niesigk), Jourdan - Bejic, Demir, Calabrese (81. Kaiser) - Bari

Tore: 0:1 Bari (6.), 1:1 Jeong (7.), 2:1 Dimter (17.), 2:2 Calabrese (34.), 2:3 Sawaneh (45.), 2:4 Sejdovic (79.), 2:5 Niesigk (82.), 2:6 Bejic (85.), 2:7 Niesigk (89.) - Schiedsrichter: Loschke (Kassel) – Zuschauer: 150 – Gelb-Rote Karte: Wiesner (52./Urberach) J leo

Quelle: op-online.de