Derbysieg für Hanau 93

Offenbach - Der FC Hanau 93 bleibt der einzig ernsthafte Verfolger der JSK Rodgau in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Die Hanauer gewannen gestern Abend in Hochstadt mit 3:1 (1:1), rückten bis auf fünf Punkte an den Spitzenreiter heran.

Hanaus Sprecher Hans Jung bilanzierte nach dem Derby: „Die erste Halbzeit war sehr gut. Beide Mannschaften waren offensiv, haben mit hohem Tempo gespielt.“ In der zweiten Hälfte rückte der eingewechselte Ahmad Raafat ins Mittelfeld der 93er und Torjäger Kahraman Damar auf seine angestammte Position im Zentrum - die Hanauer waren nun überlegen, siegten laut Jung „verdient. Wir hätten sogar noch mehr Tore machen können“. - app

Tore: 0:1 Skela (26.), 1:1 Bicakci (29.), 1:2 Westenburger (47./ET), 1:3 Damar (75.)

Quelle: op-online.de

