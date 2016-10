Doppelschlag in Unterzahl

Bezirksoberliga Offenbach-Hanau: Dietzenbach erkämpft Derbysieg bei in Dreieich

+ 13 Tore gelangen Philip Wunderlich (am Ball) für die HSG Dreieich, die das Derby gegen die HSG Dietzenbach aber trotzdem knapp mit 31:32 verlor. - Foto: Postl

Offenbach - Die Handballer der Offenbacher Kickers haben ihren Siegeszug in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau fortgesetzt und mit dem 36:18 gegen den TV Wächtersbach die Tabellenführung behauptet.

Mitaufsteiger TSV Klein-Auheim zahlte derweil Lehrgeld beim 15:41 in Bruchköbel.

OFC Kickers – TV Wächtersbach 36:18 (19:8). Die Offenbacher spielten mit viel Druck und Tempo aus einer guten Abwehr heraus. Zwar vergaben sie einige gute Torchancen, spielten aber konzentriert und konsequent und hielten so den Gegner stets auf Distanz. Mit dem 6:0-Traumstart bleibt der Aufsteiger Tabellenführer.

Spielfilm: 6:1, 7:3, 12:4 17:5, 19:8 - 24:9, 27:11, 29:13, 32:15, 33:17, 36:18

OFC Kickers: F. Ritter (im Tor), Rieth; Strohl (4/1), Sauer (2), Erk (7), Göbel (7), Kuhn (1), Epping (3), Ruhnau (3), Beyer (2), Aslam (2), Küchler (3), M. Ritter (2)

SG Hainburg – SG Dietesheim/Mühlheim 26:22 (11:13). Die Gäste bestimmten lange das Spiel und führten in der 19. Minute mit sechs Toren, doch ein 3:0-Lauf brachte Hainburg wieder ins Spiel. Erst in den letzten Minuten setzte sich Hainburg ab. Vier der sieben Zeitstrafen, jeweils zwei für jedes Team, setzte es in der umkämpften letzten Viertelstunde.

Spielfilm: 2:2, 3:7, 4:10, 9:11, 11:13 – 14:14, 16:15, 19:16, 25:21, 26:22

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 3/5 – 2/4

SG Hainburg: Kujawski, Marburger; Staab (3), S. Fink (2), Schwab (5), Etzel (3), Stock (3), Seidenspinner (1), Fuchs, Alles (3), Lehmann (4), Lenz (1), M. Fink

Dietesheim/Mühlheim: Waldschmitt , Spriesterbach; Guth, Roth, Baier (3), Rösler (1), Kreuzer (2), Werner (3), Schmidt (8), Fritz (2), Westphal, Duttine (3)

HSG Dreieich – HSG Dietzenbach 31:32 (14:14). Einen spannenden Kampf lieferten sich die beiden Teams im Derby. In den letzten drei Minuten wechselte die Führung dreimal und Dietzenbach kassierte in Rückstand liegend eine Zeitstrafe. Nach einer Auszeit aber kamen die Gäste trotz der Unterzahl mit einem Doppelschlag zurück und Nils König sorgte in den Schlusssekunden für die Entscheidung.

Spielfilm: 3:1, 4:4, 7:5, 12:12, 14:14 – 19:19, 23:23, 29:30, 31:30, 31:32

Zeitstrafen: 3:5 - 7m: 3/5 – 5/5

HSG Dreieich: Leichting , Auerswald; Bölke (4), Drost, Zachgo (3), Raschke (1), Ziegener, Lenhardt (2), Mohr (3), Amstutz, Wunderlich (13/2), Harms, Weimer (3), Mitteregger (2)

Dietzenbach: Huber, Gebl, König (3), Przybilla, Bendel, Groh (4), Sroh, Wurm (6), Krauss, Raab (1), Jünger (9), Werkmann (1), Metz (7), Seitel, Wilkens

HSG Maintal – TSG Bürgel II 25:24 (13:10). Bürgel zeigte von Beginn an eine kämpferische und disziplinierte Leistung in Abwehr und Angriff. Doch phasenweise fiel den Gästen das Torewerfen schwer, vor allem in der Schlussviertelstunde. „Obwohl wir wieder nicht gepunktet haben, bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden“, betonte TSG-Trainer Christian Sommer allerdings

Spielfilm: 2:2, 6:4, 8:7, 10:10, 13:10 – 15:11, 15:15, 17:20, 20:20, 21:23, 24:23, 24:24, 25:24

Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 5/8 – 2/2

TSG Bürgel: Käseberg,Y., Dins; Schwade, Oeste (4), Wolf (9/2), Käseberg, P. (4), Nöth, Rivic (5), Seuring, Georg, Nast, Lahaye, Zahn (2)

TGS Niederrodenbach – HSG Nieder-Roden III 40:29 (18:14). Die „Baggerseepiraten“ erwischten einen starken Start, mit viel Tempo und Übersicht dominierten sie die ersten Minuten. Selbst eine Rote Karte gegen Patrick Mück bremste den Spielfluss nicht. Im Laufe des Spiels stellte sich Niederrodenbach besser auf den HSG-Rückraum ein. HSG-Spieler Matthias Gaubatz: „Eine schlechte ausgespielte doppelte Überzahl war dann wohl der Knackpunkt des Spiels, Rodenbach zog auf 30:20 davon und die Entscheidung war gefallen.“

Spielfilm: 1:3, 3:5, 6:6, 8:8, 12:9, 16:11, 18:14 - 20:17, 22:19, 30:20, 40:29

Zeitstrafen: 2:7 - 7m: 8/8 - 6/7

HSG Nieder-Roden III: Herrmann, Weindorf; Grünbacher (12/3), Jäger (6), Gaubatz (3), Preis (2), Engel (2), Kiefer (2), Grotemeyer (1), Moll(1), Leda, Ruhmann, Pardon, Mück

HSG Kinzigtal – HSG Hanau III 37:28 (20:13). Hanau III war auf vielen Positionen verändert im Vergleich zum letzten Spiel, A-Jugendliche halfen aus. So waren Abstimmungsprobleme in der Defensive deutlich und nach der siebten Minute (5:4) zog der Tabellendritte Kinzigtal unaufhaltsam davon. Vor allem der elffache Torschütze Tamas Szabo war nicht zu halten.

Spielfilm: 2:2, 5:3, 10:4, 14:7, 20:13 – 23:17, 25:19, 30:22, 35:25, 37:28

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 3/3 – 7/10

HSG Hanau III: Issle, Bondkirch; Corell (2), M.Kosch (5), Kupferschmidt (3), Schwab, Schulze (2), Recker (8/4), Valina , Springer(2), Reinhardt (2), F. Kosch

SG Bruchköbel II – TSV Klein-Auheim 41:15 (20:7). Nur anfangs konnte der TSV beim Tabellensechsten mithalten und rutschte nach der deftigen Pleite auf den letzten Tabellenplatz. Spielertrainer Andreas Schleiff: „Das Ergebnis ist in dieser Höhe verdient. Wir haben zu keiner Zeit ins Spiel gefunden und uns überrennen lassen.“

Spielfilm: 2:2, 6:4, 9:4, 11:5, 20:7 – 25:8, 26:10, 29:10, 36:15, 41:15

Zeitstrafen: 2:1 - 7m: 2/2 – 4/5

TSV Klein-Auheim: Eift , Valina; Hofmann (1), Ziegler (1), Schwab (5/1), Henkel, Baier (2), Freud, Schleiff (2), Heyne (1), Bauer (1), Guth, Dreager (1) J mag

Quelle: op-online.de