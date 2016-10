Dramatik pur in der Schlussphase

TSG Bürgel kassiert unnötige Niederlage

Wiesbaden - „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir nichts mitgenommen haben“, sagte Tom Grunwaldt, Trainer des Handball-Oberligisten TSG Bürgel, nach der 25:26 (11:14)-Pleite des Aufsteigers bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden.

„Wir hatten es selbst in der Hand, die Niederlage war mehr als unnötig. “ Nach drei Siegen kassierten die Offenbacher damit ihre erste Niederlage. „8:0 Punkte wären ein sensationeller Start gewesen, mit 6:2 Punkten sind wir immer noch zufrieden. Die Niederlage ist sicherlich auch nicht verkehrt, weil der eine oder andere im Umfeld die Oberliga schon nur noch als Durchgangsstation angesehen hat. “.

Die Dramatik der Begegnung fand in den letzten vier Minuten ihren Höhepunkt. Christopher Hofmann glich für Bürgel zum 25:25 aus. Anschließend wehrte TSG-Torhüter Silahan Gezer einen Siebenmeter ab, doch auch Nils Lenort vergab auf der anderen Seite einen Strafwurf. „Da hätten wir den Sieg oder zumindest einen Punkt sicher gehabt“, sagte Grunwaldt. Fünf Sekunden vor Spielende gingen die Landeshauptstädter mit 26:25 in Führung. Doch Bürgel kam nochmals zum Abschluss, der Ball klatschte aber an den Innenpfosten und sprang von da aus ins Spielfeld zurück.

„Insgesamt war die Partie sehr hektisch, mit dem Ausgleich zum 8:8 nach 18 Minuten hatten wir uns aber an diesen Hexenkessel hier gewöhnt“, erklärte TSG-Trainer Grunwaldt.

Spielfilm: 4:2 (7.), 7:5 (12.), 8:8 (18.), 11:11 (24.), 14:11 - 16:13 (34.), 16:16 (37.), 20:17 (42.), 24:22 (51.), 25:25 (57.), 26:25

Zeitstrafen: 5:6 - 7m: 4/5 - 4/5 - Rote Karte: Schuhmacher (21./Wiesbaden, 3. Zeitstrafe)

TSG: Hoppenstaedt, Gezer; Hildebrand (3), Neumann (2), Gotta (1/1), Nastos (2), Rivic (3), Müller (2), Hofmann (2), Lenort (9/3), Cohen (1), Steinheimer - leo

Quelle: op-online.de