WM-Abenteuer in Papua-Neuguinea

Saskia Matheis freut sich auf U20-Titelkämpfe

+ © Hübner Die Dreieicherin Saskia Matheis fühlt sich beim Rekordmeister FFC Frankfurt gut aufgehoben. © Hübner

Dreieich - Auf Bayer Leverkusen an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga folgt das Abenteuer Papua-Neuguinea. Saskia Matheis, 19 Jahre alte Mittelfeldspielerin des Bundesligisten 1. FFC Frankfurt, steht im deutschen Kader für die U20-Weltmeisterschaft am anderen Ende der Welt. Von Holger Appel

Mit einem Sieg gegen den Tabellenzehnten aus Leverkusen will die Dreieicherin Matheis sich vorerst aus der Heimat verabschieden. Am Sonntag steigt sie mit der deutschen Auswahl in den Flieger nach Papua-Neuguinea, dem drittgrößten Inselstaat der Welt, der zum australischen Kontinent zählt. „Eine WM in einem Land zu spielen, das kaum einer kennt, von dem kaum einer weiß, wo es überhaupt liegt, das ist schon eine ganz besondere Aufgabe. Wir wissen nicht, was uns da erwartet“, sagt Matheis. Fakt ist: Sie muss sich mit ihren Teamkolleginnen an hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius sowie eine Zeitverschiebung von neun Stunden gewöhnen.

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainerin Maren Meinert, die 2014 in Kanada den WM-Titel gewann, beginnt das Turnier am 14. November gegen Venezuela. Am 17. November spielt sie gegen Mexiko, am 21. November gegen Südkorea. Die jeweils beiden besten Teams der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das Endspiel in Port Moresby steht am 3. Dezember auf dem Programm.

„Wir wollen zunächst einmal die Gruppenphase überstehen und ins Viertelfinale einziehen. Wir haben ein variables Team, sind gut in der Abwehr und wissen, dass wir nur schwer zu bezwingen sind. Jetzt hoffen wir natürlich auf die alles entscheidenden Aktionen im Spiel nach vorn“, sagt Matheis, die meist im defensiven Mittelfeld zu finden ist. Sie hofft zwar auf einen Platz in der Startelf zum Auftakt gegen Venezuela, sagt aber auch: „Von unseren Mädels hat es sicherlich jede verdient zu spielen. Wenn ich von Anfang an dabei bin, freue ich mich natürlich sehr.“

Beim 1. FFC Frankfurt, dem sich im Umbruch befindenden Tabellensechsten der Bundesliga, hat sie in den vergangenen Wochen ihren Platz im Kader gefunden. In den fünf Bundesligaspielen kam sie viermal zum Einsatz, einmal stand sie in der Startformation. Trainer Matt Ross setzt auf ihre Zweikampfstärke vor der eigenen Abwehr und ihre Spielübersicht. „Ich habe den Anschluss hergestellt an die erste Mannschaft, merke jetzt die Wertschätzung des Trainers und weiß, dass ich auch zu Erfolgen beitragen kann“, sagt sie.

Bestes Beispiel ist sicher das 2:2 zu Hause gegen Essen, als Ross sie in der zweiten Hälfte beim Stand von 0:2 einwechselte. „So etwas wäre vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht passiert - da kam ich bei allen möglichen Spielen der ersten Mannschaft eher bei einer 4:0-Führung in die Partie“, sagt sie und versichert: „Ich bin im Team angekommen und fühle mich wohl.“ Diese Aussage von Matheis gilt zunächst für den 1. FFC und die Bundesliga. Womöglich passt sie aber auch perfekt für die deutsche U20 bei einer guten WM.

Quelle: op-online.de