Ex-Profi Kresic nimmt Entlassung bei SG Heusenstamm gelassen hin

Offenbach - Fußball-Kreisoberligist SG Heusenstamm-Zrinski hat sich von Trainer Ignjac Kresic getrennt. Bereits im Punktspiel bei der SG Egelsbach betreuten Branco Tolusic und Kristian Korcanin die Mannschaft.

„Beide werden die Mannschaft bis zur Winterpause trainieren“, sagt Vorsitzender Peter Schmidt. „Wir werden dann unseren neuen Trainer präsentieren. “ Spielausschussmitglied Tolusic sowie Spieler und Vorstandsmitglied Korcanin sollen dafür sorgen, dass in den noch ausstehenden Spielen bis zur Winterpause noch ein paar Punkte geholt werden. In Egelsbach war das Gespann bereits erfolgreich, ihre Mannschaft gewann die Partie mit 3:1. Nach zuletzt drei Niederlagen mit 13 Gegentreffern wollten die Verantwortlichen einem möglichen weiteren Abrutschen in der Tabelle entgegensteuern. „Seit dem Unentschieden im Derby gegen die TSV Heusenstamm hat sich die Mannschaft nicht mehr weiterentwickelt. Dieser Trend galt es zu stoppen und deshalb haben wir uns entschlossen, auf der Trainerposition einen Wechsel vorzunehmen“, sagte Schmidt.

Die Heusenstammer haben zurzeit einen Vorsprung von elf Punkten auf den Relegationsplatz. „Diese können jedoch schnell schmelzen“, so Schmidt. Er rechnet bereits zwei Zähler Punktabzug wegen fehlender Schiedsrichter ein. „Und dann hängen wir bei zwei Niederlagen schnell im Abstiegskampf.“ Dabei möchte die SG als Aufsteiger eine ruhige Saison im gesicherten Mittelfeld hinlegen. Branco Tolusic und Kristian Korcanin haben den Negativtrend erst einmal gestoppt. In den beiden noch ausstehenden Auswärtsspielen in diesem Jahr in Zeppelinheim und in Götzenhain gilt es jetzt, den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Der 50 Jahre alte Ex-Profi Kresic sagte zu seiner Ablösung: „Das ist ein ganz normaler Vorgang im Fußball. Wir haben vergangene Woche ein Gespräch geführt, wenn der Erfolg fehlt, dann ist es nun mal so.“ Kresic führt zwar das Verletzungspech im Team an. „Doch die Mannschaft kann mehr und hat sicher nicht ihr ganzes Potenzial ausgespielt.“ (rjr)

