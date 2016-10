Formkurve zeigt nach oben

Verbandsliga: Ober-Roden will gegen Bensheim nachlegen / 05er erwarten Fehlheim

+ Jonatan Tesfaldet vom SC 1960 Hanau setzt sich gegen die Großkrotzenburger Niklas Johnson (links) und Sebastian Maicher durch. Der SC 1960 spielt am Sonntag in Bad Homburg. - Foto: Scheiber

Offenbach - In einem Duell auf Augenhöhe will die TS Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd den Aufwärtstrend fortsetzen. Gegen Bensheim sollen drei Punkte her. Ebenfalls ausgeglichene Spiele sind zwischen Bad Homburg und 1960 Hanau sowie Oberrad und Fehlheim zu erwarten.

Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg ist spielfrei.

TS Ober-Roden – FC 07 Bensheim (So., 15 Uhr). Nach mäßigem Saisonstart zeigt die Formkurve der Turnerschaft eindeutig nach oben. „Es ist eine Entwicklung zu sehen“, ist auch TS-Trainer Daniel Nister mit dem neunten Rang zufrieden, „die Grundlagen sind geschaffen, jetzt können wir mehr und mehr an Details arbeiten.“ Ein Freifahrtschein sei dies freilich nicht. „Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen“, meint Nister. Die Gäste aus Bensheim sammelten bisher einen Punkt mehr als Ober-Roden – ein enges Spiel wäre keine Überraschung. „Bensheim wird kompakt stehen und schnell umschalten wollen“, erwartet Nister mehr Spielanteile bei seiner Elf. Es sei wichtig, ein gutes Passspiel auf den Platz zu bringen und wenige Fehler im Aufbau zu machen.

Vatanspor Bad Homburg – SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Hanau sammelte zwar fünf Punkte mehr als Bad Homburg, liegt aber nur einen Platz vor den Hausherren. Dies sieht SC-Trainer Seref Zangir als Beleg dafür, dass seine Elf eine schwierige Partie erwartet: „Bad Homburg hat eine technisch starke Mannschaft, gegen die wir die Zweikämpfe annehmen müssen.“ Vor allem in der Offensive bringen die Hausherren Qualität auf den Platz. Mit 27 erzielten Toren zählen sie zu den treffsichersten Teams der Liga. „Wir sollten unser Augenmerk auf die Abwehrarbeit legen“, so Zangir, dem jedoch ein zweiter Wert nicht verborgen geblieben sein dürfte: Bad Homburg kassierte schon 35 Gegentore – die zweitmeisten der Liga.

Spvgg. 05 Oberrad – VfR Fehlheim (So., 15 Uhr). Nach dem 2:1 gegen Kalbach ist die Stimmung in Oberrad gut. Ausdrücklich warnt Spielertrainer Baldo Di Gergorio jedoch davor, das Spiel am Sonntag nicht ernstzunehmen: „Wir müssen konzentriert sein und dürfen Fehlheim nicht unterschätzen. Immerhin haben sie schon mehr Punkte als wir.“ Die Gäste seien eine echte Einheit. „Sie treten als Team auf. Fehlheim ist mit Sicherheit nicht umsonst in die Verbandsliga aufgestiegen“, sagt Di Gregorio, dessen Einsatz fraglich ist. Der Spielertrainer quält sich mit Rückenschmerzen. J dani

Quelle: op-online.de