Groß-Umstadt noch gut bedient

3. Liga: Nieder-Rodener Handballer siegen souverän mit 31:22 / Jonas Müller mit überzeugender Ausbeute

+ Philippe Kohlstrung lässt sich von den Groß-Umstädtern nicht aufhalten. - Foto: Eyßen

Nieder-Roden - Mit einer überzeugenden Leistung gewannen die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden das Derby der 3. Liga Ost gegen die MSG Groß-Umstadt mit 31:22 (15:8).

„Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel, hatten eine sehr gute Körpersprache. Und haben in der Abwehr eine Laufbereitschaft gezeigt wie vor vier Wochen. Da hat einfach alles gepasst“, zeigte sich HSG-Trainer Alexander Hauptmann zufrieden. Nach drei durchwachsenen Darbietungen hatte die HSG bereits in der Vorwoche beim 28:28 in Großwallstadt eine deutliche Leistungssteigerung erkennen lassen, setzte diesen Weg nun vor 480 Zuschauern gegen die Handballer von der Weininsel fort und feierte nach vier Begegnungen wieder einen Sieg. Und der war hochverdient. Jonas Müller traf bereits in der ersten Hälfte bei sechs Versuchen sechsmal, wies am Ende eine Quote von neun Treffern bei zwölf Würfen auf. Auch der Abwehr-Mittelblock der HSG ragte heraus. „Groß-Umstadts Torwart Thomas Bolling war der beste Mann auf dem Platz“, meinte Hauptmann. Vor allem in der ersten Hälfte wehrte er eine Reihe von Chancen der Nieder-Rodener ab, mit dem 15:8 nach 30 Minuten waren die Gäste noch gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren ihr engagiertes Spiel fort und bauten den Vorsprung weiter aus. „Der Erfolg war ungefährdet, man hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben“, sagte Alexander Hauptmann.

Spielfilm: 2:2 (2.), 2:2 (7.), 5:2 (14.), 9:5 (21.), 13:6 (25.), 15:8 - 20:10 (35.), 23:13 (40.), 26:18 (49.), 31:22.

Zeitstrafen: 1:3 - 7m: 1/2 - 3/3

HSG: Rhein, B. Müller; Weber (1), Henkel (2), Schmid (4), Kohlstrung (3), Stenger, Weidinger (2), Hoddersen, Schopper (1), J. Müller (9), Kaiser (8/1), Keller (1) - leo

Quelle: op-online.de