FSV gerät in Richen vollkommen aus dem Tritt

Groß-Zimmerner müssen 0:3-Schlappe hinnehmen, am Sonntag gegen Langstadt

+ © bea Glücklos agierte der FSV (schwarzes Trikot) beim Auswärtsspiel gegen den TSV Richen. Auch wenn sich Groß-Zimmern, hierPhilip Beck, stark engagierte, gelang ihnen kein Treffer. © bea

Groß-Zimmern - In der Fußball A-Liga Dieburg musste der FSV Groß-Zimmern am vorletzten Hinrundenspieltag eine nicht einkalkulierte 0:3-Pleite beim TSV Richen hinnehmen. In der Tabelle rutschte die Elf von Trainer Johnny Conner nach der fünften Saisonniederlage auf Platz zehn zurück.

In Richen überstand der FSV den Anfangsdruck der Hausherren schadlos. Das auch, weil Torhüter Sven Engel einer der wenigen Akteure war, die bei den Gästen überzeugen konnten. Nach einer Viertelstunde Spielzeit kam Groß-Zimmern besser zur Geltung. Die erste Chance des Spiels vergab aber Alexander Obertshauser in der 18. Minute. In der 25. Minuten entschärfte Richens Keeper einen Freistoß von Hassan Zeyrek gut, zehn Minuten später vergab Stanislav Haensch die dritte und letzte gute Chance der Gäste zur Führung. Da spielte der TSV schon in Unterzahl, sein Richens Zimmermann sah wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte. Der FSV stürmte weiter und wollte die Führung. Das kehrte sich Sekunden vor der Pause ins Gegenteil um. Richen nutzte einen Ballverlust des FSV im Mittelfeld und Angreifer Euphraimidis erzielte das 1:0 der Hausherren. Trainer Conner war in der Pause noch zuversichtlich, baute seine Elf wieder auf, warnte aber vor Richens Spielmacher Marques und dem torgefährlichen Schützen des 1:0.

Im zweiten Durchgang verpufften die Worte des Trainers schnell. Groß-Zimmern kam nicht mehr richtig gegen die in Unterzahl spielenden Hausherren ins Spiel und konnte sich nicht eine gute Torchance mehr heraus spielen. Anders der TSV Richen. Marques erzielte in der 62. Minute das 0:2 für sein Team. Zwei Minuten vor dem Ende verschuldete Sebastian Pop einen Foulelfmeter, Euphraimidis ließ sich nicht lange bitten und markierte per Foulelfmeter den 0:3-Endstand aus Sicht des FSV. „Was die Mannschaft nach der Pause geboten hat, war das Schlechteste in dieser Saison“, monierte Groß-Zimmerns sportlicher Leiter Sascha Spross. „Bei uns sind heute nur Sven, Engel, Egor Flegel und Sebastian Pop hervor zu heben. Sebi hatte heute seinen ersten Einsatz in der Anfangself und hat seine Sache bis auf den Elfer gut gemacht.“

Es spielten: Engel,Flegel, Gencer, Cakti, Pop, Ferderer (75. Förjlich), Zeyrek, Kaya (70. Müller), Beck, Obertshauser, Haensch.

Die FSV-Reserve verlor ihr Heimspiel knapp und unglücklich mit 1:2 gegen Dorndiel. Am kommenden Sonntag, 20. November, um 14.45 Uhr beschließt der FSV die Vorrunde in der A-Liga gegen das Spitzenteam vom TSV Langstadt. Nach Anfangsschwierigkeiten hat sich der TSV mittlerweile auf Platz drei vorgearbeitet. Da wartet ein echter Härtetest auf den FSV, denn mit den Langstädtern kommt ein Aufstiegsanwärter nach Groß-Zimmern. (hat)