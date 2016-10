Gruppenliga: Spielabbruch bei Türk Gücü Hanau

Schiedsrichter fühlt sich bedrängt

+ © ey Spitzenspiel vor stimmungsvoller Kulisse: Klein-Krotzenburgs Mirko Zakarija (Mitte) versucht den Rodgauer Dennis Binder vom Ball zu trennen. Am Ende hatte die Germania mit 1:3 das Nachsehen. Weitere Bilder des Spiels finden in der Galerie. © ey

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost standen der Sieg des JSK Rodgau im Spitzenspiel in Klein-Krotzenburg sowie die anderen Begegnungen im Schatten der Partie zwischen Türk Gücü Hanau und dem SV Somborn. Dort brach Schiedsrichter Dennis Meinhardt das Spiel nach 70 Minuten ab.

Dem vorzeitigen Spielende gingen mehrere Kuriositäten voraus. Das Spiel verlief zunächst in normalen Bahnen, Beganovic (10.) und Franz (21.) brachten Somborn mit 2:0 in Führung, ehe Tim Müller (39. und 45.) für Hanau per Doppelschlag noch vor der Pause ausglich. In der 68. Minute folgte dann die Szene, die das weitere ungewöhnliche Geschehen auslöste: Bei einem Luftduell im eigenen Strafraum versuchte Hanaus Connor Storm per Kopf zu klären und wurde dabei von einem Mitspieler ungewollt angesprungen. Daraufhin beleidigte Storm seinen Mitspieler, woraufhin Meinhardt ihn mit Rot vom Feld schickte. Hanaus Pressesprecher Mehmet Bayram ging davon aus, dass der Unparteiische die Beleidigung auf sich selbst bezogen haben könnte - Rot ist bei einer schweren Beleidigung aber unabhängig davon korrekt, ob der Mitspieler oder der Schiedsrichter (oder ein Gegenspieler oder Zuschauer) verunglimpft wurde.

Storm also verließ den Platz, Somborn erhielt neun Meter vor dem Türk-Gücü-Tor aufgrund der Beleidigung ebenfalls regelkonform einen indirekten Freistoß. Die Hanauer Mauer platzierte sich auf der Torlinie. Zweimal liefen Türk-Gücü-Spieler aber zu früh aus der Mauer gen Ball, so dass Meinhardt den Freistoß erneut ausführen ließ. Beim dritten Mal lief Michele Moscelli zu früh aus der Mauer gen Ball, sah dafür Gelb-Rot. Danach bedrängten die Hanauer Spieler den Unparteiischen, der sich Bayram zufolge bedroht gefühlt haben soll und die Partie daraufhin abbrach.

SG Germania Klein-Krotzenburg - JSK Rodgau 0:3 (0:2). Das Spitzenspiel fand vor rund 150 Zuschauern statt und im JSK Rodgau seinen verdienten Sieger. „Es macht derzeit einfach Spaß, der Mannschaft zuzugucken – da steckt immer eine Idee dahinter“, freute sich Jügesheims Trainer Andreas Humbert über die sehr souveräne Darbietung seiner Mannschaft. Ohne mehrere Stammspieler gestaltete Klein-Krotzenburg vor allem die erste Hälfte der ersten 45 Minuten offen, kam zu Halbchancen, hatte aber auch Pech, dass die Rodgauer durch einen abgefälschten Freistoß mit 1:0 in Führung gingen. „Auch das 2:0 fiel etwas glücklich, da vorher ein Foul an unserem Spieler vorlag“, sagte Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann. Er gab aber zu: „Rodgau ließ danach wenig zu, man hat gerade nach dem 1:0 und in der zweiten Halbzeit gesehen, dass der JSK zurecht da oben steht. Es war ein verdienter Sieg der Jügesheimer.“

SG Germania Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Eckert, Zocco, R. Kaufmann (46. Arnold), Herth - Losiewicz, Schuschkleb, T. Kaufmann - Biricik (62. Protzel) - Iantorno (58. Weickinger), Zakarija

JSK Rodgau: Fuhrmann - Dejanovic, Jung, Schweier, Binder - Goetze (87. Lutz), Klein, Bayraktaroglu, Sozzo - Thomas (83. Friedrichs), Hajzeraj (74. Heegen)

Tore: 0:1 Bayraktaroglu (25.), 0:2 Hajzeraj (45.), 0:3 Hajzeraj (72.)

SG Rosenhöhe - SG Marköbel 1:3 (0:2). Nach dem 5:1 gegen den VfR Kesselstadt kassierte die SG Rosenhöhe einmal mehr einen unerwarteten Rückschlag. Gegen Marköbel fehlte gerade in Hälfte eins die Durchschlagskraft, die SGM-Akteur Michael Kuhl wiederum besaß. Er traf nicht nur zum 1:0 und 2:0 für die Gäste, sondern antwortete auch mit dem 3:1 auf Christian Rügers Anschlusstreffer. Die Offenbacher blieben einiges schuldig und kamen in der Schlussphase kein weiteres Mal auf einen Treffer heran.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Wenzel, Harmanci, Karagiannis (46. Durante) - Brinkmann (46. Rüger), Bleibdrey, Curth, Mantagna - Fazio, Russ

Tore: 0:1 Kuhl (19.), 0:2 Kuhl (40.), 1:2 Rüger (50.), 1:3 Kuhl (65.)

VfR Kesselstadt - SV Pfaffenhausen 1:5 (1:0). Zwei unterschiedliche Hälften boten die Kesselstädter gegen den Mitaufsteiger. „In der zweiten Hälfte waren wir platt“, sagte VfR-Vorsitzender Thorsten Wolter und nannte in erster Linie konditionelle Gründe für den Einbruch. „Zudem musste ich in Adem Efil und Gabriel Kapar beide Außenverteidiger rausnehmen“, so Wolter, der das Team inzwischen gemeinsam mit dem Ex-Co-Trainer und neuen Chef-Coach Kemal Kocak anleitet.

VfR Kesselstadt: Celik - Kapar (46, Naouassi), Traband, M. Kurt, Efil (46. Aslan) - Eris, Koca - Kaynak, T. Kurt, Gültekin, Nicodemus (82. Dallal)

Tore: 1:0 Kaynak (9.), 1:1 Sinsel (54.), 1:2 Reuter (60.), 1:3 Neiter (FE, 78.), 1:4 Sinsel (82.), 1:5 Neiter (88.) - Gelb-Rot: Traband (Kesselstadt, 80., Foulspiel)

FC Hochstadt - KV Mühlheim 7:1 (2:1). Nachdem die Mühl-heimer die erste Halbzeit noch einigermaßen passabel gestaltet hatten und Austine Okoro zwischenzeitlich sogar verkürzt hatte, zeigte die Kickers Viktoria in Hälfte zwei Auflösungserscheinungen. Gerade gegen Ilker Bicakci und Metin Oymak fanden die Gäste kein Mittel. Ins triste Bild passte das Eigentor von Muhammed Chaudhry.

KV Mühlheim: Kayayurt - Ennin , Muftawu, Michalke, Chaudhry (60. Bajioui) - Beer, Krzyszyk (69. di Rosa), M. Bouras, M. Vejzovic (60. O. Bouras) - Nocerino, Okoro

Tore: 1:0 Bicakci (11.), 2:0 Eigentor Chaudhry (29.), 2:1 Okoro (41.), 3:1 Oymak (54.), 4:1 Bicakci (64./FE), 5:1 Oymak (76.), 6:1 Lehr (81.), 7:1 Aussenhof (90.+3)

FC Dietzenbach - FSV Bischofsheim 0:2 (0:2). Die Gäste erzielten die beiden einzigen Treffer der Partie bereits im ersten Abschnitt, „da waren wir richtig schlecht“, gab FCD-Sprecher Werner Marquardt zu. Trotzdem hatte Roland Pauna beim Stand von 0:1 die große Chance zum Ausgleich, schoss aber daneben. In Hälfte zwei waren die bis dato überragenden Bischofsheimer Hicham Abdessadki, Mimoun Attanin und Michael Kohnke nicht mehr ganz so präsent. Dietzenbach mühte sich und hatte seine beste Phase in Unterzahl, als der FSV nicht mehr machte als nötig. Der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr gelingen. Dass die Nerven bei den Kreisstädtern aktuell blank liegen, zeigte auch die Rote Karte für Marcus Seidemann, der verbal vor den Ohren des Schiedsrichterassistenten allzu unflätig mit einem seiner Mitspieler umsprang.

FC Dietzenbach: Knecht - Awad, Perri, Weilmünster, Fertr - Abazi (63. El Issami), Seidemann - Amallah, Pentz (81. Rachidi) - Fejzulahi (74. Maktsutaj), Pauna

Tore: 0:1 Kohnke (20.), 0:2 Andrejic (37.)

Rot: Seidemann (Dietzenbach, 72., Mitspielerbeleidigung) (jd)

