Halle soll zum Hexenkessel werden

3. Liga: HSG Hanau trifft auf den Tabellenzweiten Groß-Bieberau/Modau

Offenbach - Bereits am Freitagabend eröffnen zwei Derbys den Spieltag in der 3. Handball-Liga Ost: Der TV Großwallstadt erwartet den TV Kirchzell, die HSG Hanau die MSG Groß-Bieberau/Modau. Die HSG Rodgau Nieder-Roden fährt am Samstag nach Niedersachsen.

Die Rodgauer machen sich mit guten Chancen auf den Weg zum HSV Hannover. Dagegen ist Aufsteiger Hanau gegen Groß-Bieberau nur Außenseiter. Dennoch blicken die Grimmstädter zuversichtlich nach vorne.

HSG Hanau - MSG Groß-Bieberau/Modau (Fr., 20.30 Uhr)

Nach dem 28:28 im Kellerduell in Leipzig, dem ersten Auswärtspunkt der Saison, galt der Dank von Hanaus Trainer Patrick Beer auch den eigenen Fans: „50 haben uns nach Leipzig begleitet, das ist nicht selbstverständlich und sicherlich auch einer der Gründe, dass wir dort gepunktet haben.“

Das wollen die Hanauer nun auch gegen den Tabellenzweiten aus dem Odenwald, die „aktuell beste Mannschaft der Liga“, so Beer. Die MSG feierte zuletzt sechs Siege hintereinander, bezwang unter anderem Spitzenreiter Eintracht Hildesheim mit 29:27. Dennoch hoffen die Hanauer vor eigenem Publikum auf den fünften Saisonsieg. In den bisherigen fünf Heimspielen zog der Aufsteiger nur gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden mit 24:30 den Kürzeren. „Wir hoffen auf eine ausverkaufte Halle“, wünscht sich Beer, dass der Punktgewinn in Leipzig die Zuschauer am Freitag nach Hanau lockt. Und im Hexenkessel Main-Kinzig-Halle soll dann auch der Favorit Groß-Bieberau/Modau ins Wanken geraten. Personell bleibt beim Aufsteiger alles beim Alten. Bis auf Kai Best und Eric Schaeffter sind alle Mann an Bord.

HSV Hannover - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19.30 Uhr)

Zweimal spielten beide Mannschaften bisher gegeneinander um Punkte: In der Saison 2014/2015 gewannen die Nieder-Rodener ihr Heimspiel gegen den HSV mit 35:28, in Hannover trennten sich beide Seiten 29:29. „Das wird ein schweres Spiel, in dem alles passieren kann“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann. Die Niedersachsen starteten ordentlich in die Saison, holten aus den vergangenen fünf Partien aber nur zwei Punkte (32:23 gegen den TV Kirchzell). „Die Mannschaft ist größtenteils schon lange zusammen und gut eingespielt“, weiß Hauptmann. Stephan Lux ist – mit einer sechsjährigen Unterbrechung – bereits im zwölften Jahr Trainer bei den Niedersachsen, seine zweite Amtszeit begann 2009. Nach zwei zuletzt überzeugenden Leistungen beim 31:22 gegen Groß-Umstadt und dem 28:28 in Großwallstadt fahren die Rodgauer aber nicht nur in Bestbesetzung, sondern auch mit großem Selbstvertrauen Richtung Norden.

Mit Blick auf die Zukunft machten die Rodgauer bereits die erste Personalie fest: Sam Hoddersen, der seit Rundenbeginn im erweiterten Kader des Drittligisten steht, wird mindestens zwei weitere Jahre für die Baggerseepiraten auf Torejagd gehen. Der 19-jährige, der auch in der U21-Nationalmannschaft der USA ein absoluter Leistungsträger ist, wirbelt derzeit die Landesliga durcheinander und rangiert unter den Top-drei-Torschützen. (leo)

Quelle: op-online.de

