Landesliga Süd der Männer überzeugen in zweiter Halbzeit

Hoddersen trifft 15 Mal gegen Roßdorf / Egelsbach verspielt Sieg in Schlusssekunden

Offenbach - In der Handball-Landesliga Süd der Männer haben die Teams aus der Region vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugt. Die HSG Hanau II holte nach dem Seitenwechsel einen Sechs-Tore-Rückstand auf. Die HSG Nieder-Roden II verwandelte ein 15:15 in einen 37:29-Sieg.

Lediglich für die Egelsbacher verlief die Schlussphase nicht positiv.

SG Arheilgen – SG Rot-Weiß Babenhausen 22:30 (13:15)

Wie schon in der vergangenen Woche besiegten die Babenhausener in Arheilgen den zweiten Landesliga-Neuling und behaupteten die Tabellenführung. „Positiv war, dass wir dieses Mal von starken individuellen Momenten gelebt haben. Die Jungs haben die Vorgaben zwar nur bedingt umgesetzt, waren aber im richtigen Moment zur Stelle“, war Trainer Oliver Schulz nach dem Schlusspfiff erleichtert und blickt schon einmal auf die nächste Partie: „Es werden nicht die Wochen der Wahrheit, dennoch wartet im TV Glattbach ein ordentlicher Brocken auf uns.“

Spielfilm: 0:1, 7:5, 8:7, 11:10, 13:15 - 22:30 – Zeitstrafen: 4/4

SG RW Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Horikawa (3), Toscano (4), Sillari, Kirchherr (2), Ratley (1), Geist, Krause, Da Silva (2), Hollnack (3), Geißler (6), Brandt (4), Grimm (6)

HSG Hanau II – TSV Pfungstadt 30:30 (11:17)

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche erkämpfte sich die Reserve der HSG Hanau einen verdienten Punkt gegen starke Pfungstädter. Bemerkenswert ist auch die Aufholjagd nach der Halbzeitpause. „Aufgrund der zweiten Hälfte war das sicherlich kein unverdienter Punkt, auch wenn er am Ende etwas glücklich war. Hätten wir die gleiche Einstellung und den gleichen Willen auch in der ersten Hälfte an den Tag gelegt, wäre mehr drin gewesen“, fasste Trainer Pedro Valina die Partie zusammen.

Spielfilm: 0:2, 3:4, 5:9, 8:14, 9:16, 11:17 - 12:19, 22:20, 24:23, 24:25, 26:25, 26:27, 29:30, 30:30

Zeitstrafen: 5:4 – Rote Karten: Rinschen (Pfungstadt, 60.) – 7m: 7/7 - 6/7

HSG Hanau II: Gronostay, Adanir (2); Hofferbert, Staab (4), Kegelmann (8/6), Popiolek, Stengel (1), Niederhüfner (5), Eisenhuth (2/1), Steiner (2), Just (1), Kulka, Plitzko (5), Seidenspinner

HSG Rodgau Nieder-Roden II – SKG Roßdorf 37:29 (15:15)

Vor allem Sam Hoddersen zeigte sich in einer starken Verfassung. Mit 15 Treffern erzielte er fast die Hälfte der Nieder-Rodener Treffer. „Ich bin hochzufrieden mit dem Saisonstart. Sowohl wie sich die Mannschaft bisher präsentiert hat, als auch mit der Punkteausbeute“, sagte Spielertrainer John Meincke und fügte an: „Im Endeffekt ist das Ergebnis ein paar Tore zu hoch ausgefallen. Nach einem gehaltenen Siebenmeter durch Ingo Höschler war der Widerstand gebrochen.“

Spielfilm: 1:0, 4:5, 6:5, 6:10, 11:15, 15:15 - 20:17, 26:24, 27:25, 35:25, 35:28, 37:29

Zeitstrafen: 9/10 – Rote Karte: Neuß (Nieder-Roden, 58.) – 7m: 3/5 - 4/6

Nieder-Roden: Höschler, Weiss; Hoddersen (15/3), Mikschl, Moll (1), Probanowski (2), von der Au (3), Schultheis (6), Wade (4/2), Meincke (1), Annasar, Neuß (4), Specht (1), Schrod

TV Kleinwallstadt – SG Egelsbach 32:31 (16:14)

In einem Spiel, das sich stets auf Augenhöhe abspielte, führten die Egelsbacher etwa 90 Sekunden vor Spielende noch mit 31:30 gegen den Aufsteiger, gaben das Spiel aber noch aus der Hand. „Wir haben dann noch eine sehr gute Chance vergeben. Das wäre dann wohl die Entscheidung gewesen, wenn wir mit zwei Treffern in Führung gegangen wären“, haderte der spielende Co-Trainer Sadri Syla und ergänzte: „Das ist natürlich sehr bitter. Wir haben uns da schon mehr ausgerechnet.“

Spielfilm: 0:1, 3:2, 9:6, 11:11, 13:11, 16:14 - 18:16, 18:19, 20:19, 25:25, 29:27, 30:31, 32:33

Zeitstrafen: 5/5 – 7m: 1/2 - 3/4

SG Egelsbach: Hamas, Eberhardt; Himmel, Syla, Sonntag (5), Pasincevs (8), Meinelt, Winn (7/1), Leptich, Zecher, Hupfer, Pati (3), Brandschneider (8), Möllenhecker - lahe

