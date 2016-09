Simon schon nicht mehr im Amt

Trainer der HSG Hanau II tritt zurück

Offenbach - Am zweiten Spieltag der Handball-Landesliga strebt die SG Babenhausen den nächsten Sieg an. Die HSG Hanau II steht gegen den TSV Pfungstadt bereits unter Druck und muss sich zu allem Überfluss einen neuen Trainer suchen.

Während die HSG Nieder-Roden II einem ehemaligen Spieler das Leben schwermachen will, strebt die SG Egelsbach den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

SG Arheilgen – SG Rot-Weiß Babenhausen (Sa., 19:30 Uhr): Mit dem 38:28-Heimsieg gegen den Aufsteiger Kleinwallstadt im Rücken reist Babenhausen nach Arheilgen, das ebenfalls mit einem Erfolg gestartet ist. „Wir erwarten einen kampfstarken Gegner und müssen hochkonzentriert spielen“, warnt Trainer Oliver Schulz vor der SGA und speziell vor Markus Wagner: „Mit ihm haben sie einen sehr starken Linkshänder im Rückraum. Wichtig ist es, ihm wenig Freiheiten zu geben, ohne die definitiv vorhandenen Qualitäten seiner Mitspieler zu unterschätzen.“

HSG Hanau II – TSV Pfungstadt (Sa., 20 Uhr): Trainer Christian Simon, der erst zu Saisonbeginn zu den Grimmstädtern gestoßen war, kann sein Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr fortführen. „Das hat sich sehr kurzfristig ergeben und ist sehr schade, aber leider nicht zu ändern. Beruf geht immer vor“, sagte der Sportliche Leiter Reiner Kegelmann. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird Pedro Valina die Mannschaft betreuen. Er war bereits fünf Jahre für das Team verantwortlich, wollte aber aus familiären Gründen etwas kürzer treten. „Wir sind sehr dankbar, dass Pedro sich in dieser Situation zur Verfügung stellt“, so Kegelmann.

Nach der 28:31-Auftaktpleite gegen Egelsbach stehen die Hanauer gegen Pfungstadt, das zum Auftakt 29:29 gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden spielte, bereits unter Druck. „Sie haben eine körperlich starke Mannschaft, die mit Zugang Tim Rinschen die vorderen Plätze angreifen will“, erwartet Betreuer Jörn Schmitz ein schweres Spiel.

HSG Rodgau Nieder-Roden II – SKG Roßdorf (So., 18 Uhr): Mit einem Punkt kehrte die HSG aus Pfungstadt zurück. Gegen die Roßdorfer, denen man vergangene Saison zweimal unterlag (20:30 und 29:33), steht nun das erste Heimspiel an. „Wir müssen insbesondere in der Rückwärtsbewegung hellwach sein“, fordert Trainer John Meincke: „Zudem wollen wir unserem langjährigen Leistungsträger Marcus Seitel, der uns vor der Saison verlassen hat, das Leben schwermachen.“

TV Kleinwallstadt – SG Egelsbach (So., 18 Uhr): „Kleinwallstadt wird alles geben, um die Klasse zu halten. Sie spielen beherzt und werden von einigen Fans angepeitscht“, sagte Co-Trainer Sadri Syla über den Liganeuling. Mit dem Auftakterfolg gegen Hanau im Rücken ist der nächste Sieg das Ziel. Syla kennt aber auch die Stärken des Gegners: „Der TVK steckt nie auf, sie kämpfen immer weiter. Das kann für uns gerade dann gefährlich werden, wenn wir wieder eine Schwächephase zeigen.“ (lahe)

