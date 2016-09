Handball: Nieder-Roden erwartet den nächsten Kracher

HF Springe alles andere als „normal“

Nieder-Roden - Auch im dritten Heimspiel der noch jungen Saison erwartet die Drittliga-Handballer aus Nieder-Roden ein echter Brocken. Gegner HF Springe ist alles andere als ein „normaler Absteiger“.

Mit dem nächsten Gegner HF Springe erwartet die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden am Samstag (19.30 Uhr) in eigener Halle in der 3. Liga Ost ein echter Kracher. Denn die Niedersachsen sind nicht irgendein Absteiger aus der 2. Liga, sondern erhielten aufgrund eines Formfehlers keine Zulassung für die 2. Liga, die die Handballfreunde in der vergangenen Saison nach schwacher Hin- und herausragender Rückrunde auf dem 15. Platz (von 20 Mannschaften) abgeschlossen hatten. Die Mannschaft hat sich kaum verändert, in 2007er-Weltmeister Sebastian Preiß (Extra-Bericht links auf dieser Seite) zog Springe einen echten Kracher an Land. Und auch Trainer Oleg Kuleschov weiß, wovon er spricht: Neben 123 Spielen für die russische Nationalmannschaft wurde er als Spieler mit dem SC Magdeburg Champions-League-Sieger (2002) und Deutscher Meister (2001).

„Das ist schon eine bärenstarke Mannschaft“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann, der die Handballfreunde schon mehrfach per Videoaufzeichnung analysierte – Springe traf in Elbflorenz, Coburg und Leipzig bereits auf drei Gegner, gegen die auch die Rodgauer schon spielten. „Bei Springe stimmt das Gesamtpaket, sie sind stark in der Abwehr und stark im Angriff.“ Allerdings stellt Hauptmann auch fest: „Springe kommt nicht mit 8:0 Punkten zu uns, sondern mit 4:4.“ Denn bisher verließen die Niedersachsen auswärts zweimal als Verlierer das Parkett. Vergangene Woche bei Spitzenreiter Hildesheim (23:26), zuvor schon in Coburg (23:27). „Ein Derby beim Konkurrenten und Tabellenführer Hildesheim kann man natürlich verlieren, in Coburg sollte Springe eigentlich nicht verlieren“, sagt Alexander Hauptmann, für den die Handballfreunde immer noch Meisterschaftsfavorit sind.

Bei den Niedersachsen passt das Gesamtpaket also. In Nieder-Roden allerdings auch. Mit 6:2 Punkten legten die Rodgauer einen sehr guten Start hin, die Leistungen stimmten in den ersten drei Begegnungen, beim jüngsten 27:26 in Leipzig allerdings nur phasenweise. „Zu Hause können wir an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Und genau mit dieser Einstellung gehen wir auch am Samstag ins Spiel“, erklärt Hauptmann. „Springe ist eine harte Nuss, doch wir sind nicht chancenlos. Wir sind soweit, dass wir mit den großen Mannschaften der Liga fast auf Augenhöhe sind.“

Personell schöpfen die Nieder-Rodener aus dem Vollen. Linksaußen Christian Weis plagte zwar unter der Woche ein grippaler Infekt, bis zum Samstag sollte er aber wieder fit sein. „Da müssen wir einfach abwarten“, sagt Hauptmann. Gespannt sein dürfen die Nieder-Rodener Fans auf ihren Kreisläufer Christian Schmid, der in Leipzig mit neun Toren überragte. (leo)

