Nieder-Roden voller Vorfreude auf Duell mit Spitzenreiter

Hildesheim kommt mit Griechen-Trio

Offenbach - Nieder-Roden geht in Bestbesetzung in das Spitzenspiel gegen Eintracht Hildesheim. Dagegen plagen Aufsteiger Hanau vor der Fahrt nach Springe weiter große Personalsorgen.

Die Mannschaften der Region fordern in der 3. Liga Ost gleich zweimal Spitzenclubs aus Niedersachsen. Während die HSG Rodgau Nieder-Roden mit einem Sieg gegen Eintracht Hildesheim sogar die Tabellenführung übernehmen kann, steht Aufsteiger HSG Hanau bei den Handballfreunden Springe vor einer hohen Hürde.

HSG Rodgau Nieder-Roden - Eintracht Hildesheim (Fr., 20.30). Der Spitzenreiter kommt und in Nieder-Roden ist die Vorfreude riesengroß: „Wir haben ein Heimspiel, die wollen wir wenn möglich alle gewinnen. Und wir sind sehr gut drauf und brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen“, sagt HSG-Trainer Alexander Hauptmann. „Wir wollen das abrufen, was wir in den vergangenen Partien gezeigt haben. Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.“

Mit dem Vierten der Nord-Staffel der vergangenen Saison erwartet die Nieder-Rodener eine hohe Hürde: „Das ist schon eine sehr starke Mannschaft, die steht nicht umsonst da oben“, meint Hauptmann. Robin John ist mit 28 Toren aus vier Partien der Top-Torjäger der Niedersachsen. Der tschechische Torhüter Jakub Lefan hat mit HCD OKD Karvina schon im EHF-Cup der Pokalsieger gespielt. Der bundesligaerfahrene Andreas Simon (ehemals Dormagen und Hamm-Westfalen) führt in Angriff und Abwehr geschickt Regie. Und Kreisläufer Nikolaos Tzoufras erhielt zu Rundenbeginn mit mit den griechischen Nationalspielern Adam Papadopoulos und Giorgos Kolovos Verstärkung aus seiner hellenischen Heimat. Trainer Gerald Oberbeck ist seit 1981 (mit mehrfacher Unterbrechung) als Trainer in Hildesheim tätig, hat aktuell auch das Amt des Managers inne. Viermal spielte die Eintracht jeweils für ein Jahr in der 1. Bundesliga, zuletzt in der Saison 2011/2012.

HF Springe - HSG Hanau (Sa., 18.00). Viertes Auswärtsspiel – und zum vierten Mal hintereinander fahren die Hanauer nach Niedersachsen. Bisher lohnten sich die Touren Richtung Norden allerdings nicht: In Hannover, Burgwedel und Hildesheim verließen die Hanauer ohne einen Punktgewinn das Parkett. Und was ist in Springe möglich? Beide Mannschaften weisen aktuell 4:6 Punkte. Von Hanau war das in etwa zu erwarten, vonden Handballfreunden Springe, Zwangsabsteiger aus der 2. Liga, nicht unbedingt.

„Mal sehen, ob wir mit unserer Rumpftruppe mit einem blauen Auge davon kommen. Aber auch dieses Spiel muss erst einmal gespielt werden“, sagt Hanaus Aktivenleiter Reiner Kegelmann. Yannik Ruppert, der beim 21:25 in Hildesheim am vergangenen Sonntag umknickte, hat zwar wieder trainiert, „das ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Hinter seinem Einsatz steht ein dickes Fragezeichen“, sagt Kegelmann.

Verzichten muss die HSG auf Abwehrspezialist Marc Strohl, der sich in Hildesheim einen Innenbandanriss im linken Ellenbogen zuzog und mindestens vier Wochen ausfällt. „Ich bin froh, dass es nur ein Anriss ist und nicht operiert werden muss“, wird Strohl auf der Homepage der Hanauer zitiert. Nach seinem Sturz am vergangenen Sonntag hatten die Hanauer Verantwortlichen schon das Schlimmste befürchtet. (leo)

