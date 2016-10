Hassia spielt „super“ und gewinnt 3:1

Darmstadt - In der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald setzte der SC Hassia mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Reinheim am neunten Spieltag seinen Vormarsch fort. Viktoria Klein-Zimmern unterlag Spitzenreiter SG Sandbach mit 0:2.

Die Partie Germania Babenhausen - FV Mümling-Grumbach wurde abgesetzt, da in einen tödlichen Unfall am Freitag in Breuberg Nahestehende der Gäste verwickelt waren.

SC Hassia Dieburg - SV Reinheim 3:1 (2:1):

Dieburg dominierte. Mats Böttler per Foul-elfmeter und Antonio Capobianco sorgten für die Pausenführung. Marco Jakob machte schließlich alles klar. „Reinheim spielte wie erwartet auch nach vorne, das kam uns gelegen. Ich bin sehr zufrieden, meine Mannschaft hat ein super Spiel gemacht“, freute sich Hassia-Trainer Torsten Schnitzer.

SC Hassia: Ludwig - Böttler, Jakob, Tuerkguelsuen, Karaca (46. Benjamin Kampka) - Capobianco (85. Durmus), Machado, Harbusch, Robin Schnitzer (76. Embaye), Uenalan - Perre Kampka

Tore: 1:0 Böttler (14./FE), 1:1 Da Silva (33./FE), 2:1 Capobianco (45.), 3:1 Jakob (75.)

Viktoria Klein-Zimmern - SG Sandbach 0:2 (0:1):

Trotz spielerischem Übergewicht lag die SG zur Pause nur knapp vorn. In der 32. Minute köpfte Viktoria-Kapitän Jan Müller nur an den Pfosten. Nach der Pause war die Viktoria klar am Drücker. Marco Machado traf nur die Latte (46.), Kevin Barthelmes und Steve Ollesch scheiterten. In der 70. Minute riss sich Steve Ollesch von seinem Gegner los und sah Rot. „Der fragliche Platzverweis war der Knackpunkt“ sagte Viktoria-Sprecher Jens Emmerich „danach hatte Sandbach alles im Griff.“

Klein-Zimmern: Babiuch - Böttler, Bug, Barthelmes, Hahn - Stroh (24. Majdalawi), Müller, Machado (78. Krauss), Bernhardt - Horscht, Ollesch.

Tore: 0:1, 0:2 Odiseas Floros (36., 75./FE) - Rot: Ollesch (70.)

Viktoria Schaafheim - Spvgg. Groß-Umstadt 2:3 (1:1):

Fünf Minuten vor dem Ende sorgte Sebastian Kurz mit seinem zwölften Saisontreffer für den 2:3-Anschluss, zum Punkten reichte es für die erneut schwach agierende Viktoria nicht. „Eine Woche stark, die andere total schwach. Woran das liegt, weiß ich nicht“ sagte Schaafheims sportlicher Leiter Florian Schmidt.

Viktoria Schaafheim: Meyer - Erbacher, Patrick Böhm, Fey, Trippel (75. Ueruen) - Kreher, Boz, Bernhardt, Öcal, Pascal Böhm - Sebastian Kurz.

Tore. 0:1 Wick (7.), 1.1 Fey (16.), 1:2 Döring (53.), 1:3 Sekyra (79.), 2:3 Kurz (85.)

SV Lützel-Wiebelsbach - Germania Ober-Roden II 2:1 (0:1):

Germania-Trainer Johannes Peters war frustriert. „Wir haben selbst in Unterzahl besser gespielt, aber mit dem verschossenen Elfmeter den möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Die ersten beiden Platzverweise waren überzogen, der Schiedsrichter hatte nicht seinen besten Tag.“

FC Germania II: Gotta - Daniel Gruber, Geyer, Mensinger (84. Zifferer), Rink - Ayk Sahinyan, Shafiq (73. Scheiermann), Fenkl, Korndörfer, Spiess - Cerveny.

Tore: 0:1 Korndörfer (16.), 1:1 Stieber (48.), 2:1 Herrschaft (78.) - Bes. Vork.: Korndörfer scheitert mit FE (51.) an SV-Keeper Jakob - Rot: Cerveny (13./Tätlichkeit), Gruber (78./Tätlichkeit), Spiess (90./Schiedsrichterbeleidigung) alle Germania II - Berner (51./Foulspiel) (ht)

