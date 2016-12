Hauptsache gewonnen

Nieder-Roden steigert sich nach der Pause / Drittliga-Debüt für Johannes von der Au

+ Der eingewechselte Christian Weis (Mitte) brachte Emotionen ins Spiel der Nieder-Rodener. Hier setzt er sich gegen die Kirchzeller Max Gläser (links) und Felix Spross durch. - Foto: Eyßen

Nieder-Roden - Alexander Hauptmann, Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, brachte es auf den Punkt: „Das interessiert doch schon keinen mehr. Wichtig waren die beiden Punkte. “.

30:26 (13:16) besiegten die Nieder-Rodener den Tabellenletzten TV Kirchzell, fuhren damit die Pluspunkte 15 und 16 in der laufenden Saison ein. „Kirchzell hat in dieser Saison viele Spiele knapp oder unglücklich verloren. Irgendwann platzt der Knoten. Da wollten wir nicht gerade die Mannschaft sein, gegen die das passiert“, erklärte Hauptmann.

Das hätte allerdings durchaus der Fall sein können. Denn zur Pause führten die Unterfranken noch mit drei Toren, auch zehn Minuten vor Spielende war noch keine Entscheidung gefallen. Dann erst zogen die Rodgauer von 24:23 vorentscheidend auf 27:23 davon. „Wir haben in der ersten Hälfte katastrophal begonnen“, meinte Hauptmann. Die von ihm geforderte hohe Konzentration fehlte den Hausherren völlig. „Wir haben sehr schlecht gedeckt und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, erklärte der HSG-Trainer.

Allerdings hatte Hauptmann auch umplanen müssen. Neben Alexander Weber (Magen-Darm-Virus) fiel mit Jonas Müller aus gesundheitlichen Gründen ein weiterer Rückraumspieler aus. Und damit auch noch einer, der in den vergangenen drei Begegnungen mit 22 Toren eine sehr gute Trefferquote vorzuweisen hatte. Da mit Philipp Keller, Philippe Kohlstrung und Timo Kaiser nur noch drei Rückraumspieler zur Verfügung standen, feierte Eigengewächs Johannes von der Au seine Drittliga-Debüt, kam insgesamt rund 15 Minuten im Rückraum (mitte und links) zum Einsatz.

Nach dem Seitenwechsel lief es bei der HSG dann deutlich besser. „Da ließ die Mannschaft eine ganz andere Körpersprache erkennen“, lobte Hauptmann. Die Nieder-Rodener boten nun in der Defensive eine herausragende Leistung, ließen nur noch zehn Gegentreffer zu. Und auch das Spiel nach vorne funktionierte deutlich besser. Der eingewechselte Christian Weis brachte mit einer starken Leistung „richtig Emotionen in die Partie“, sagte Hauptmann über den Linksaußen. Mit einem 5:0-Lauf wandelten die Hausherren zu Beginn der zweiten Hälfte einen 14:17-Rückstand in eine 19:17-Führung um. Nieder-Roden legte nun die nötige Konzentration an den Tag und gab die Führung nicht mehr her, auch wenn es beim 24:23 nochmals eng wurde.

Am Ende lief es für Kirchzell wie so oft im bisherigen Saisonverlauf: Die Unterfranken gaben die Partie aus der Hand und verloren. Und Nieder-Roden sicherte sich einen Sieg, den heute schon keinen mehr interessiert. Hauptsache, die Punkte sind da. - leo

Quelle: op-online.de