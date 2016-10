SC Hessen jubelt am Doppelspieltag

Hessenliga: Dreieicher enteilen mit zwei Siegen der Konkurrenz

+ Tino Lagator (links, hier gegen Seligenstadts Viktor Krist) gewann mit dem SC Hessen am Doppelspieltag beide Partien. Die Dreieicher führen die Konkurrenz mit fünf Punkten Vorsprung an. - Foto: Eyßen

Offenbach - Mit zwei Siegen hat der SC Hessen Dreieich die Führung in der Hessenliga auf fünf Punkte ausgebaut. Für die Sportfreunde Seligenstadt gab es am Doppelspieltag hingegen nichts zu holen.

Der Doppelspieltag in der Fußball-Hessenliga stand ganz im Zeichen des SC Hessen Dreieich. Die Bommer-Elf gewann ihre zwei Heimspiele gegen die Sportfreunde Seligenstadt (2:1) und Verfolger TSV Lehnerz (5:0) und führt nun mit fünf Punkten Vorsprung die Konkurrenz an. Lehnerz verlor zudem ebenso wie Eintracht Stadtallendorf gegen Bayern Alzenau mit 1:4. Für die Sportfreunde reichte es auch im zweiten Spiel nicht zu einem Punkt: Gegen den FSC Lohfelden verloren sie mit 3:4.

SC Hessen Dreieich - TSV Lehnerz 5:0 (3:0). Aufgrund der heftigen Regenfälle am Wochenende fand die Partie auf dem Kunstrasen statt. „Da haben wir uns schon einige Gedanken gemacht, weil Lehnerz eine sehr kompakte Mannschaft hat und der Platz doch ein bisschen kleiner ist“, sagte SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer. Doch nach dem schnellen 1:0 durch Tino Lagator (3.) „waren die Jungs so richtig heiß“, meinte Bommer. Mit Toren durch Toni Reljic (30.) und erneut Lagator (37.) entschieden die Hausherren die Partie noch im ersten Durchgang. Die Dreieicher erspielten sich noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, der eingewechselte Loris Weiss (53.) und Zubayr Amiri zwei Minuten vor Spielende erhöhten zum 5:0-Endstand.

SC Hessen Dreieich: Jivan - Opper, Talijan, Gavric, Lekaj – Henrich (78. Kohl), Alikhil – Amiri, Reljic, Klein (46. Weiss) – Lagator (62. Amani)

TSV Lehnerz: Bayar - A. Scholz (60. Herr), Pecks, Odenwald (13. Wollny), Schaaf, Vogt, Tusha (80. Sternstein), Sarvan, Sonnenberger, Trägler, von der Burg

Tore: 1:0 Lagator (3.), 2:0 Reljic (30.), 3:0 Lagator (37.), 4:0 Weiss (53.), 5:0 Amiri (88.) - Schiedsrichter: Boulghalegh (Rüsselsheim) - Zuschauer: 600

Sportfreunde Seligenstadt - FSC Lohfelden 3:4 (3:4). Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da hatte Roy Keßebohm die Gäste schon 1:0 in Führung gebracht. Doch die Freude dauerte nur fünf Minuten, nach einem Foul von Moritz Meuser an Carlos Mc McCrary entschied Schiedsrichter Manuel Steigerwald zum ersten Mal auf Strafstoß – Raoul Dalmeida verwandelte sicher zum 1:1. Beide Mannschaften spielten weiter munter nach vorne und nach 25 Minuten schlug der FSC durch Serdar Bayrak zum zweiten Mal zu. Dieses Mal hielt die Führung immerhin elf Minuten. Dann hinderte die FSC-Abwehr McCrary nicht am Flanken, Dalmeida verpasste, aber Tobias Leis donnerte den Ball aus sieben Metern in die Maschen – 2:2. Drei Minuten später ging Lohfelden das dritte Mal in Führung. Nach Foul an Bayrak nutzte Demetrio D’Agostino den zweiten Elfer in dieser Partie zum 2:3. Und Lohfelden legte nach, nur drei Minuten später erhöhte Bayrak mit einem Abstauber auf 2:4. Mit dem dritten Strafstoß der Begegnung brachte erneut Dalmeida die Hausherren noch vor der Pause auf 3:4 heran (45.).

Nach dem Wechsel tat sich Seligenstadt schwer, kam zu keiner nennenswerten Torchance mehr, obwohl Trainer Lars Schmidt in Yves Böttler und Evangelos Bellos zwei weitere Stürmer auf den Platz schickte. Nach dem Spiel am Samstag in Dreieich „fehlten uns nach der Pause die Körner, um die Partie nochmals zu wenden“, meinte er.

Sportfreunde Seligenstadt: Duschner – Hertrich, Piarulli, Krist, Hillmann – Stefani, Mladenovic (86. Bellos) – Leis, Hilser (73. Böttler), McCrary - Dalmeida

Lohfelden: Schreiber - Blahout, Latifi, Petrukhin, Meuser - D’Agostino - Bayrak, Ulusoy (61. Schneider), Weingarten, Keßebohm (68. Matys) - Iksal (73. Zurkolic)

Tore: 0:1 Keßebohm (2.), 1:1 Dalmeida (7./FE), 1:2 Bayrak (25.), 2:2 Leis (36.), 2:3 D’Agostino (39./FE), 2:4 Bayrak (42.), 3:4 Dalmeida (45./FE) - Schiedsrichter: Steigerwald (Karlstadt) - Zuschauer: 100

SC Hessen Dreieich - Sportfreunde Seligenstadt 2:1 (1:1). Die Gastgeber legten vor nur 250 Zuschauern forsch los, Tino Lagator schoss eine Flanke von Daniel Henrich aus sieben Metern über das Tor (7.). In der 18. Minute war es dann aber so weit: Nach einem Freistoß von Alban Lekaj aus dem rechten Halbfeld köpfte Denis Talijan die Dreieicher in Führung. Der SC Hessen drängte weiter, der zweite Treffer schien nur eine Frage der Zeit. Doch das Tor fiel nicht und so kamen die Seligenstädter nach einer halben Stunde besser ins Spiel. Nach 35 Minuten verpassten Raoul Dalmeida und Carlos McCrary nach einer Flanke von Tobias Leis noch die Chance den Ausgleich. Doch sieben Minuten später bediente Kevin Hillmann mit einem Diagonalpass Patrick Hilser auf der rechten Seite. In der Mitte hatte McCrary keine Mühe, die Hereingabe des ehemaligen Eschborners aus zwei Metern über die Linie zu schieben.

„Wichtig ist die Phase direkt nach der Pause“, betonten die beiden Trainer Rudi Bommer und Lars Schmidt übereinstimmend. Während allerdings die Sportfreunde noch schliefen, köpfte Danny Klein eine Flanke von Zubayr Amiri zwei Minuten nach Wiederbeginn völlig unbedrängt aus kurzer Distanz zum 2:1 für den SC Hessen ein. Seligenstadt mühte sich um den Ausgleich, Dreieich konterte mehrfach gefährlich. Die beste Chance für die Gäste vergab McCrary, der alleine auf SC-Schlussmann Paul Jivan zulief, jedoch am Torhüter scheiterte (64.).

SC Hessen Dreieich: Jivan – Opper, Talijan, Gavric, Lekaj – Henrich, Alikhil – Amiri, Reljic (63. Muca), Klein (77. Fiorentino) – Lagator (87. Amani)

SF Seligenstadt: Duschner – Hertrich, Piarulli, Krist, Hillmann – Stefani (75. Böttler), Mladenovic – Leis, Hilser (87. Bellos), Dalmeida (87. Salii) – McCrary

Tore: 1:0 Talijan (18.), 1:1 McCrary (42.), 2:1 Klein (47.) - Schiedsrichter: Haustein (Buseck) – Zuschauer: 250 J leo

Quelle: op-online.de