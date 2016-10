SC Hessen auf Revanche aus

Hessenliga: Hohe Hürde für Sportfreunde

Offenbach - Während Schlusslicht Viktoria Urberach spielfrei ist, sind Spitzenreiter SC Hessen Dreieich und die Sportfreunde Seligenstadt in der Fußball-Hessenliga auswärts gefordert.

Sportfreunde-Gegner Borussia Fulda hat die Runde mit dem 3:1-Sieg in der vergangenen Woche in Dreieich wieder ein bisschen spannender gemacht, auch wenn der SC Hessen weiter mit fünf Punkten Vorsprung die Konkurrenz anführt.

OSC Vellmar - SC Hessen Dreieich (Sa., 15.00). Wir haben die Niederlage aufgearbeitet“, blickt SC Hessen-Trainer Rudi Bommer kurz auf das 1:3 gegen Borussia Fulda vergangene Woche zurück. „Fulda war nicht stärker, aber effektiver. Wir haben zu viele leichte Fehler im Kurzpassspiel gemacht, die machen wir sonst nicht. In Vellmar müssen wir einfach wieder konzentrierter zu Werke gehen.“

Zumal die Dreieicher in Nordhessen auch noch etwas gut zu machen haben. „Dort haben wir in der vergangenen Saison unsere schlechteste Leistung gezeigt“, erinnert sich Bommer an die 1:3-Niederlage. Vellmar gab im Sommer einige Stammkräfte ab, spielt auch in dieser Runde gegen den Abstieg. Allerdings schlug der OSC vor zwei Wochen den TSV Eintracht Stadtallendorf vor eigenem Publikum mit 4:3. Zuletzt unterlagen die Deppe-Schützlinge bei Rot-Weiss Frankfurt mit 1:4.

Verzichten müssen die Dreieicher weiterhin auf den verletzten Torjäger Khaibar Amani, auch der Einsatz von Tino Lagator ist gefährdet. „Ansonsten haben wir alles an Bord“, sagt Bommer. Abassin Alikhil, der gegen Fulda erst nach der Pause auf dem Platz stand, könnte wieder in die Startformation rücken. „Er war nach der Länderspielreise nach Malaysia einfach noch müde“, erklärt Bommer. Wieder im Training beim Spitzenreiter ist Ralf Schneider. Nach seiner Operation (Mittelfußbruch im Juni) „ging es doch sehr schnell bei ihm. Er trainiert gut und brennt auf seinen Einsatz“, sagt Bommer. Konditionell weist Schneider noch Rückstand auf, „er wird aber sicher in diesem Jahr noch eingreifen“, freut sich Bommer über eine weitere Alternative.

Borussia Fulda - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 15.00). Nach dem 0:0 gegen Baunatal – dem zweiten Spiel in der laufenden Runde nach Stadtallendorf (0:2) in dem die Seligenstädter kein Tor erzielten – und nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien müssen die Sportfreunde als Tabellenzehnter den Blick weiter nach unten richten. Und ausgerechnet jetzt steht die hohe Auswärtshürde in Osthessen beim Tabellenvierten an. „Das ist eine sehr unangenehme Aufgabe. Fulda hat einen schönen Lauf, hat zwei Topteams geschlagen und wird sehr selbstbewusst auftreten“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt.

Fulda gewann zuletzt nicht nur beim SC Hessen Dreieich mit 3:1, sondern besiegte in Rot-Weiss Frankfurt (4:1) einen weiteren Aufstiegsaspiranten deutlich. Allerdings plagen die Truppe von Trainer Thomas Brendel (ehemals Kickers Offenbach, SG Egelsbach) auch einige Verletzungssorgen. So droht Stürmer Dominik Rummel auszufallen.

Die Sportfreunde müssen auf ihren Kapitän Christoph Stefani (Leistenzerrung) verzichten, Evangelos Bellos hat zu Wochenbeginn aufgrund von Wadenproblemen mit dem Training pausiert, ebenso Michele Piarulli aus gesundheitlichen Gründen. „Fulda ist sehr konterstark, daher dürfen wir nicht den Fehler machen, den Borussen ins offene Messer zu laufen“, warnt Schmidt. - leo

Quelle: op-online.de