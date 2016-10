SC Hessen trifft zwangsläufig - 2:0

Hessenliga: Ligaprimus Dreieich besiegt Viktoria Griesheim

+ Loris Weiss (rechts) und der SC Hessen Dreieich setzten sich am Freitagabend gegen Viktoria Griesheim (hier mit Marvin Deusser) mit 2:0 durch. - Foto: Hartenfelser

Dreieich - Nach einem harten Stück Arbeit besiegte der SC Hessen Dreieich am Freitagabend Viktoria Griesheim in der Fußball-Hessenliga mit 2:0 (0:0) und führt weiter überlegen die Tabelle an. Zumindest bis Samstagnachmittag beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz elf Punkte.

Griesheim bliebt mit 21 Zählern vorerst Neunter. Abassin Alikhil brachte den Ligaprimus nach 57 Minuten in Führung, Toni Reljic sorgte neun Minuten vor Spielende mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren. „An den drei Punkten gibt es nichts zu rütteln, auch wenn wir es sehr schwer hatten“, sagte SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer.

Der ehemalige Profi vertraute der Startelf, die zuletzt beim 8:0 in Vellmar begonnen hatte. Einzige Ausnahme: Paul Jivan hütete für Alexander Loch das Tor des Spitzenreiters.

Die Dreieicher machten von Beginn an Druck, hatten viel Ballbesitz, doch die Griesheimer standen gut in der Defensive. „Griesheim war sehr stabil, wir hatten gefühlte 90 Prozent Ballbesitz“, meinte Bommer. „Wir waren dominant, ruhig und hatten auch in der ersten Hälfte schon einige Möglichkeiten.“ Tore fielen jedoch im ersten Durchgang keine.

„Uns war klar, dass wir, wenn wir so druckvoll weiterspielen, auch unsere Tore machen“, sagte Bommer. Nach 57 Minuten war es dann vor 430 Zuschauern so weit, nach einem Angriff über Außen schoss Abbasin Alikhil den verdienten Führungstreffer. Die Gastgeber ließen nicht locker und drängten auf die Entscheidung. In der 81. Minute setzte sich Toni Reljic gegen einen Griesheimer Abwehrspieler im Zweikampf durch und spitzelte dem herauseilenden Viktoria-Torhüter René Blessing den Ball durch die Beine. Mit dem 2:0 war die Partie entschieden, der Spitzenreiter spielte die verbleibenden Minuten locker herunter.

SC Hessen Dreieich: Jivan - Opper, Talijan, Gavric, Lekaj - Henrich, Alikhil - Weiss (64. Klein), Reljic (89. Fiorentino), Amiri - Lagator (79. Muca)

Viktoria Griesheim: Blessing - Fai (87. Vranesevic), Windeck, Milosevic, Haeder, Deusser (60. Aksoy), Jung, Davulcu, Buso (68. Kim), Stork, Gürsoy

Tore: 1:0 Alikhil (57.), 2:0 Reljic (81.) - Schiedsrichter: Panzer (Oberkleen) - Zuschauer: 430 J leo

Quelle: op-online.de