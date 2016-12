Hessenliga: Kein Augenschmaus im Derby zu erwarten

Schlusslicht FC Viktoria gastiert in Seligenstadt

+ © Eyßen Mirko Dimter (Mitte) wartet mit Viktoria Urberach auch nach 18 Spielen noch auf den ersten Saisonsieg in der Hessenliga, jetzt steht das Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt an. Links Julian Steigerwald, der mit dem FC Bayern Alzenau heute zum Topspiel nach Dreieich fährt. © Eyßen

Offenbach - Tabellenführer SC Hessen Dreieich eröffnet heute Abend mit dem Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Bayern Alzenau den Spieltag in der Fußball-Hessenliga. Die Sportfreunde Seligenstadt erwarten am Samstag Viktoria Urberach.

SC Hessen Dreieich - Bayern Alzenau (heute, 19.30 Uhr)

SC Hessen-Trainer Rudi Bommer hat eine einfache Erklärung, warum es beim Tabellenführer so gut läuft: „Es gibt pro Saison ein, zwei ganz entscheidende Spiele, die den weiteren Weg vorzeichnen. Für uns war eines davon das Heimspiel gegen Borussia Fulda. Und das haben wir verloren.“ Die Dreieicher unterlagen zwar mit 1:3, dennoch ging es anschließend weiter bergauf, der Spitzenreiter holte 13 von 15 möglichen Punkten. „Wir haben aus der Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen“, sagt Bommer. Ihren Weg Richtung Regionalliga wollen die Dreieicher auch heute gegen Alzenau fortsetzen. Im Hinrundenspiel behauptete sich der SC Hessen mit 2:1. Das Topspiel wird live übertragen auf der Facebook-Seite der Hessenliga.

Sportfreunde Seligenstadt - Viktoria Urberach (Sa., 14 Uhr)

„Mit Blick auf die Tabelle ist das Spiel eine klare Sache. Wenn man aber die Begegnungen der Urberacher gesehen hat, weiß man, dass oft nur Nuancen den Ausschlag gegeben haben“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt vor der Partie gegen das abgeschlagene Schlusslicht, das noch immer auf seinen ersten Saisonsieg wartet.

Trotz der Tabellensituation sind die Sportfreunde gewarnt. „Das wir nicht einfach und sicherlich kein Augenschmaus“, sagt Schmidt, „wir müssen Leistung bringen.“ So wie in den vergangenen Partien. Aus drei Spielen holten die Einhardstädter sieben Punkte, beim jüngsten 2:2 beim TSV Lehnerz kassierten sie erst in der Nachspielzeit den unglücklichen Ausgleich. Verzichten müssen die Sportfreunde allerdings auf Angreifer Yves Böttler, der in Lehnerz bereits in der ersten Hälfte mit einem Bänderriss ausschied und damit auch im letzten Punktspiel kommende Woche in Hadamar ausfällt. Marcus Willand fehlt gegen Urberach aus privaten Gründen, „ansonsten hoffe ich, dass mir der Kader aus der vergangenen Woche zur Verfügung steht“, blickt Schmidt voraus. Als Stärke der Urberacher sieht er die Unbekümmertheit des Schlusslichtes: „Die Viktoria hat nichts zu verlieren und kann ohne Druck aufspielen. Verein und Vorstand wussten von vorne herein, dass es eine schwere Saison wird. Die machen sich nicht verrückt und zerfallen auch nicht.“

Die Urberacher verkauften sich auch zuletzt ersatzgeschwächt bei der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer SC Hessen Dreieich sehr ordentlich, agierten mutig im 3-4-3-System, um die Bommer-Elf zu fordern. Auch den Sportfreunden wollen die Rödermarker das Leben so schwer wie möglich machen. Im Hinrundenspiel führte Urberach zur Pause mit 1:0, erst in der zweiten Hälfte setzte sich Seligenstadt mit 5:1 durch. (leo)

