Sportfreunde: Beendigung der Serie als Ziel

Hessenliga: Sportfreunde mit Heimvorteil

Offenbach - Während Spitzenreiter SC Hessen Dreieich spielfrei ist – die Partie gegen den FSC Lohfelden wurde auf 10. Dezember verlegt, weil die Nordhessen am Samstag im Hessenpokal auf den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden treffen – gilt es für die Sportfreunde Seligenstadt in der Fußball-Hessenliga, ihre Negativserie von sechs sieglosen Begegnungen zu beenden.

Viktoria Urberach wartet sogar noch immer auf den ersten Saisonsieg.

Sportfreunde Seligenstadt – Rot-Weiß Darmstadt (Sa., 14.30 Uhr): Nach drei Punkten aus sechs sieglosen Partien liegen die Sportfreunde nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Umso wichtiger ist die Partie gegen den Aufsteiger aus Darmstadt, der aktuell Vorletzter ist. Ein Sieg ist Pflicht. „Mal sehen, wie wir mit dem Druck umgehen. Das müssen wir in die richtigen Kanäle lenken, das ist meine Aufgabe. Generell ist die Mannschaft in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Und ich bin guter Dinge, dass uns das gegen Darmstadt auch gelingt“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt.

Darmstadt-Trainer der Rot-Weißen ist der ehemalige Ober-Rodener Hessenliga-Spieler Kelvin King - gelang vor drei Wochen mit dem 2:1 gegen Eintracht Stadtallendorf ein wichtiger Überraschungserfolg, auswärts verließ der Aufsteiger allerdings in allen bisherigen sieben Begegnungen als Verlierer den Platz. „Klar ist, dass die Darmstädter diese Serie unbedingt beenden wollen“, blickt Schmidt voraus. Der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Patrick Hofmann entscheidet sich erst kurzfristig. „Ist er fit, ist er natürlich ein Kandidat für die Startelf. Wobei Fidan Salii seine Sache in Griesheim ordentlich gemacht hat“, sagt Schmidt. Dagegen fällt Kapitän Christoph Stefani (Schambeinprobleme) wohl für den Rest des Jahres aus. Marius Löbig wurde nun doch an der lädierten Schulter operiert und stößt erst im Februar wieder zur Mannschaft.

Eintracht Stadtallendorf – Viktoria Urberach (Sa., 14.30 Uhr): In den beiden torreichen Kellerduellen in Ederbergland (3:4) und gegen Steinbach (2:4) gingen die Urberacher leer aus, der Rückstand auf den Vorletzten Darmstadt beträgt weiter sechs Punkte. Ans Aufgeben denken die Rödermarker aber nicht, in Stadtallendorf ist der Aufsteiger aber erneut nur klarer Außenseiter. Die Eintracht ist Tabellenzweiter, hat allerdings schon 28 Gegentreffer kassiert. Nur die letzten sechs der Tabelle mussten noch öfter den Ball aus dem eigenen Tornetz holen.

„Wenn Stadtallendorf einen schlechten Tag erwischt und wir einen guten, dann ist vielleicht ein Punkt möglich. Aber die Rollen sind klar verteilt“, sagt Urberachs Trainer Jochen Dewitz und beschreibt die Eintracht als „schnell und spielstark“. Und mit der Rückkehr von Routinier Daniel Vier nach dessen Muskelfaserriss wird das Spiel des Tabellenzweiten noch ein wenig stabiler.

Bei der Viktoria fehlte Samir Haruna die Woche über grippebedingt, Sinisa Alempic (Schlag auf den Oberschenkel) und Julian Ludwig (Knieprobleme) sind angeschlagen. Christian Wiesner, der zuletzt aus beruflichen und privaten Gründen fehlte, hat das Training wieder aufgenommen. Ob er dabei ist, hängt auch davon ab, ob Ludwig und/oder Alempic ausfallen. (leo)

