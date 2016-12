SG Zrinski holt Ivkovic zurück

Aufstiegstrainer übernimmt in Winterpause

Offenbach - Aufstiegstrainer Danijel Ivkovic wird in der Winterpause wieder die SG Heusenstamm-Zrinski übernehmen.

Ein halbes Jahr nach der Vizemeisterschaft und dem Sieg in der Aufstiegsrunde sowie vier Wochen nach der Trennung von Interimstrainer und Ex-Profi Ignjac Kresic präsentierten die Verantwortlichen den alten Bekannten als neuen Trainer.

„Wir wollen mit Ivkovic wieder an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen“, sagt Heusenstamms Sprecher Steffen Slama. Die vergangenen drei Spiele hatten Kristian „Kico“ Korcanin und Branko Tolusic interimsmäßig die Mannschaft geführt und mit drei Siegen in drei Auswärtsspielen die optimale Punkteausbeute geholt. In der Tabelle liegen die Heusenstammer als Aufsteiger auf Rang sieben. „Vielleicht können wir uns nach der Winterpause noch etwas verbessern“, schloss Slama auch Zugänge nicht aus. (rjr)

Bilder: Dietesheim besiegt Heusenstamm-Zrinski Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de