Mit Hofmann verliert Seligenstadt kaum

Hessenliga: Sportfreunde in Lohfelden gefordert / SC Hessen gastiert in Lehnerz / Urberach hofft gegen Rot-Weiss Frankfurt auf eine Überraschung

Offenbach - Tabellenführer SC Hessen und die Sportfreunde Seligenstadt stehen in der Hessenliga vor anspruchsvollen Auswärtsaufgaben. Schlusslicht Urberach hofft gegen Rot-Weiss Darmstadt auf eine Überraschung.

Obwohl spielfrei, verlief der vergangene Spieltag in der Fußball-Hessenliga für Spitzenreiter SC Hessen Dreieich zufriedenstellend, denn in Bayern Alzenau ging erneut ein Verfolger leer aus. Nun müssen die Dreieicher zum TSV Lehnerz, der sich am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage bei Rot-Weiss Frankfurt aus der Spitzengruppe verabschiedete. Die Sportfreunde Seligenstadt wollen in Lohfelden an den jüngsten Erfolg gegen Rot-Weiß Darmstadt anknüpfen, Viktoria Urberach steht gegen Rot-Weiss Frankfurt vor einer großen Herausforderung.

TSV Lehnerz - SC Hessen Dreieich (Sa., 14.30). „Das war ein richtig guter Test, weil uns Obertshausen alles abverlangt hat“, sagt SC Hessen-Trainer Rudi Bommer über das Kreispokal-Spiel unter der Woche beim Gruppenligisten Kickers Obertshausen, das die Dreieicher mit 2:0 gewannen. In Obertshausen waren in Khaibar Amani, Marco Di Maria und Ralf Schneider gleich drei Spieler dabei, die längere Zeit verletzungsbedingt ausgefallen waren. „Sie sind aber noch nicht so weit“, meint Bommer. Einen sehr guten Eindruck hinterließ im Pokal Loris Lang aus der eigenen U19. „Er war auf dem Platz sehr frech, hat seine Sache richtig gut gemacht“, lobte Bommer.

„Lehnerz wird eine ganz heiße Begegnung“, erklärt der Dreieicher Trainer. „Die haben auch beim 0:5 im Hinrundenspiel bei uns nie aufgegeben.“ Und TSV-Trainer Marco Lohsse hatte bereits auf der Pressekonferenz nach der Partie in Dreieich angekündigt, dass „es ja auch noch ein Rückspiel gäbe.“ Offen beim SC Hessen ist der Einsatz von Kapitän Niko Opper, der ebenso angeschlagen ist wie Toni Reljic.

FSC Lohfelden - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 14.30). Mit Lohfelden und dem TSV Lehnerz in der kommenden Woche warten auf die Sportfreunde zwei sehr anspruchsvolle Auswärtsaufgaben. „Wir müssen weiter punkten, um den Mannschaften hinter uns auf Distanz zu halten“, sagt Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt. Das gilt besonders für Lohfelden, der FSC liegt nur zwei Zähler hinter den „Roten“. „Einen Punkt sollten wir schon mitnehmen“, blickt Schmidt voraus. Im kuriosen Hinrundenspiel (Das 3:4 stand schon zur Pause fest) deuteten die Nordhessen ihre Gefährlichkeit über die Außen immer wieder an. „Wir müssen von Beginn an präsent sein“, fordert Schmidt.

Verzichten müssen die Seligenstädter voraussichtlich erneut auf Patrick Hilser, auch Patrick Hofmann ist angeschlagen. Würde der Linksfuß ausfallen, wäre das ein schlechtes Zeichen. Denn: Bei den bisherigen sechs Saisonniederlagen der Sportfreunde stand Hofmann fünfmal nicht im Kader, lediglich beim 1:2 gegen den TSV Lehnerz Ende August gehörte der Flügelspieler zur „Verlierermannschaft“.

Viktoria Urberach - Rot-Weiss Frankfurt (Sa., 14.30). Unmittelbar nach der jüngsten 0:3-Niederlage in Stadtallendorf am vergangenen Wochenende richtete Urberachs Trainer Jochen Dewitz die Konzentration schon auf das Heimspiel gegen Frankfurt. „Die Rot-Weißen haben eine sehr agile, schnelle Offensive. Aber auch zwei sehr schnelle Außenverteidiger und viel Erfahrung im Zentrum. Da ist es verwunderlich, dass sie ihre Leistungen nicht konstant auf den Platz bringen.“

Im Hinrundenspiel durfte Urberach bis kurz vor Schluss auf ein Remis hoffen, kassierte dann aber noch das 0:1. „Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie in Frankfurt. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, bereits vorne stark gegen den Ball arbeiten, um den Spielaufbau zu unterbinden, und die Räume eng machen. Und vielleicht können wir einen Standard oder Konter nutzen“, so Dewitz. - leo

Quelle: op-online.de