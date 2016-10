Joker Klein macht alles klar

A-Liga Offenbach Ost: Teutonia Hausen 2:0 im Verfolgerduell gegen FC Germania Bieber

+ Torwart Joannis Gimpis (hinten) hielt den FC Germania Bieber im Verfolgerduell der A-Liga Offenbach Ost lange im Spiel. Am Ende siegte aber David Blahut (links) mit Teutonia Hausen. J Foto: Scheiber

Offenbach - Mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen den FC Germania Bieber hat Teutonia Hausen den Vorsprung auf den dritten Platz ausgebaut, da Gemaa Tempelsee nur unentschieden gegen TuS Froschhausen spielte. Tabellenführer SG Nieder-Roden setzte sich knapp gegen die Spvgg.

Dietesheim II durch. Germania Klein-Auheim verbuchte den ersten Saisonsieg.

SG Nieder-Roden – Spvgg Dietesheim II 3:2 (1:0). Die SG gewann auch ihr achtes Saisonspiel und bleibt damit an der Tabellenspitze. „Wir haben uns sehr schwer getan. Jetzt haben die Jungs vielleicht gemerkt, dass es kein Selbstläufer für uns wird. Gerade nach der Führung hätten wir konsequenter sein müssen“, resümierte SG-Sprecher Matthias Dries, freute sich aber über die drei Punkte.

SG Nieder-Roden: Piesker; Berger, Scharnagel, Leue, Niklarz, Demirtas, Mesic, G. Sinan, Werle, Wöll, Simon (Haddadi Shari, Müller, Y. Sinan)

Dietesheim: Kimmel; Zimmermann, Bergmann, Freudenberg, Specht, Firlus, Brucia, Dennis Tanfal, Elsässer, Dennis Tanfal, Riouch (Tas, Crnaric)

Tore: 1:0, 2:0 K. Sinan (12., 55.), 2:1 Freudenberg (67.), 3:1 Freudenberg (78./Eigentor), 3:2 Specht (85.)

Teutonia Hausen - FC Germania Bieber 2:0 (1:0). In einem intensiven Spiel machten die Hausenern erst in der Nachspielzeit alles klar. Zuvor kamen sie zwar immer wieder zu gefährlichen Möglichkeiten, nutzen diese allerdings nicht. „Durch unsere schwache Chancenverwertung haben wir Bieber am Leben gehalten. Hinzu kam, dass ihr Torwart sehr gut war. Auch beim 2:0 haben wir erst mit dem vierten Schuss getroffen“, zeigte sich Trainer Maik Henrich erleichtert. Der eingewechselte Klein machte alles klar.

Teutonia Hausen: Walter; Beqiraj, Sanchez, Neuder, Düsgün, J. Blahut, D. Blahut, Teich, A. Mandel, S. Mandel, Holzhacker (Klein, Ciesielski, Verzay)

FC Germania Bieber: Gimpis; Kösen, Wehner, Khederzadeh, Bülbül, El Fatimi, O. Lamalam, Baer, Fazel, S. Lamalam, Santalucia (Zinser)

Tore: 1:0 J. Blahut (33.), 2:0 Klein (90.+3) – Gelb-Rote Karte: Teich (90.) / Bär (65.)

Germaa Tempelsee – TuS Froschhausen 0:0 (0:0). Kaum Zuschauer, keine Chancen und folglich keine Tore. „Bei dem Wetter waren nicht viele Leute da. Sie haben auch nichts verpasst, in der ersten Hälfte gab es gar keine Chancen. Unter dem Strich ist es ein gerechtes Unentschieden, damit können wir beide leben“, sagte Gemaa-Sprecher Stefan Mehling.

Gemaa Tempelsee: Waffender; Bulone, Fernandez, Bantis, Terziqi, Shala, Krasnici, la Cognata, S. Di Vino, Can, A. Di Vino (S. Borelli, Werthmann)

TuS Froschhausen: Basgier; Czmok, Colucci, Gerheim, Lemens, Kessler, Walter, Aghbar, Hark, Kloiber, Hansen (Schwender, Schönherr, Scherer)

SV Zellhausen – Spvgg Hainstadt 1:1 (0:0). Gegen den Tabellenzehnten kam der SVZ nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit verbesserten sich die Zellhausener auf den fünften Tabellenplatz, verpassten allerdings den möglichen Sprung auf Platz drei.

SV Zellhausen: Milazzo; Rückert, Bergmann, Amann, Topal, Nietschmann, Ackermann, Gerfelder, Werner, Mailänder, Krien (Hitzel, Kaiser, Hessberger)

Spvgg. Hainstadt: Bräutigam; Weiss, Beck, Reitz, Mandel, Trageser, S. di Falco, Yavus, Jung, Bayram, Pistritto (Spitznagel, Wurbs, Katta)

Tore: 0:1 Trageser (54.), 1:1 Weiss (83.)

Türk. SC Offenbach - TSV Dudenhofen II 3:2 (2:1). Auf einem schlecht bespielbaren Platz verbuchten die Gastgeber einen „unverdienten“ Sieg, wie sogar Türk.-SC-Sprecher Kerim Acikal zugab. „Eigentlich wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen. Es war ein hartes, aber auch faires Spiel“, freute sich Acikal dennoch über den Erfolg.

Türk. SC Offenbach: Bulut; Balci, Günaydin, Denizli, Hakki, Issah, Sahin, Chaudhry, Ilnem, Durdur, Ertugrul (Cikin, Sucagi)

TSV Dudenhofen: Krauße; Cipak, Fischer, Hrbaty, Kitzinger, Stenger, Langert, Garnatz, Peric, Nieuzylla, Kusnezow

Tore: 0:1 Hrbaty (11.), 1:1 Sahin, 2:1 Durdur (37.), 2:2 Hrbaty (49.), 3:2 Sahin (52.)

Espanol Offenbach - SKG Rumpenheim 3:1 (1:0). Auch bei Espanol Offenbach war der tiefe Rasen ein Problem. „Das war ein schwächeres A-Klasse-Spiel. Auf dem Platz wurden viele lange Bälle gespielt. Aber immerhin war es spannend und es gab einige Torchancen“, fasste Espanol-Trainer Christian Müller das Spiel zusammen.

Espanol Offenbach: Hartmann; Mohebbi, Sozzo, Temizsoy, Badzura, Castillo, de Sousa, El Krafli, Njel, Guenduez, del Arbol (Heidmann, Wehner, Canlar)

SKG Rumpenheim: Wissel; Birk, Kramer, A. Werber, Göllner, Jahnel, Hart, L. Werber, Breitenbach, Maul, Schäfer (Schweigert, Ciftci, Bachmaier)

Tore: 1:0 El Krafli (2.), 1:1 Maul (67.), 2:1 del Arbol (69.), 3:1 Guenduez (90.)

SG Hainhausen - TSG Mainflingen 2:5 (1:3). Gegen den Tabellennachbarn aus Mainflingen erwischten die Hainhausener keinen guten Tag. Sie gingen zwar bereits nach drei Minuten in Führung, doch das reichte nicht. Noch in der ersten Halbzeit drehten die Gäste die Partie.

Spvgg. Hainhausen: Graf; Schmidt, Kühn, Östreich, Kafka, Müller, Liorente, Langer, Darici, Kern, Demel (Raja, Kullmann, Oduro)

TSG Mainflingen: Mohr; N. Drinhaus, Thomas, H. Drinhaus, Bernard, Zaig, Zöller, Bahaddou, Schwarzkopf, Weskamp, Korodowov (Castro, Babic)

Tore: 1:0 Kern (3.), 1:1 Drinhaus (7.), 1:2 Zaig (29.), 1:3 Weskamp (42.), 1:4 Castro (53.), 2:4 Müller (61.), 2:5 Zaig (65.)

Alem. Klein-Auheim - TSV Lämmerspiel 5:3 (3:0). Erster Saisonsieg für die Alemannia. „Wir wollten einfach mehr, waren bissiger und kampffreudiger“, lobte Klein-Auheims Sprecher Karl Schneider das Team, haderte allerdings mit der Chancenverwertung: „Es wären schon noch mehr Tore möglich gewesen, dennoch haben wir den Sieg rundum verdient.“

Alemannia Klein-Auheim: Aksit; Roth, Delarue, Weigand, Dacco, Reiner, Dörr, Mule, Horch, Salg, Crass (Röder, Sturm, Koppen)

TSV Lämmerspiel: Heiter; Palumbo, Kusch, Breyer, Novia, Ascione, Berbece, Schwan, Markus Bormann, Reinhard, Kirchberg (Picard, Dieter, Martin)

Tore: 1:0 Crass (2.), 2:0 Salg (12.), 3:0 Horch (41.), 3:1, 3:2 Noiva (48., 52.), 4:2 Reiner (65.), 5:2 Koppen (74.), 5:3 Markus Bormann (86.) – Gelb-Rote Karte: - / Dieter (77.) J lahe

Quelle: op-online.de