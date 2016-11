Khadri trifft sieben Mal, Steinbrecher mit Sechserpack

Anweisung der Freundin umgesetzt

Offenbach - Ein Wochenende mit außergewöhnlicher Trefferquote: Hamza Khadri erzielte in der Fußball-Kreisliga A West beim 7:2 des FC Maroc Offenbach gegen Kickers Obertshausen II sieben Tore, Tobias Steinbrecher beim 6:1 der SVG Steinheim II beim FC Germania Bieber II in der Kreisliga B Ost sechs. Von Holger Appel

Die Gegenspieler, die ihn nicht konsequent störten, lässt er bei der Rückschau außen vor. Khadris Dank nach seiner Torgala geht natürlich an die Mitspieler, die ihn gut in Szene gesetzt hatten. An den Trainer, der ihm vertraut. Aber vor allem an Freundin Stella. Der Grund: „Ich habe hin und wieder vor dem gegnerischen Tor zu kompliziert gespielt. Meine Freundin hat mir Mut zugesprochen. Sie hat mir gesagt, schieß’ drauf, egal von wo. Dann klappt das auch wieder mit dem Toreschießen“, berichtet Khadri, nachdem er am Vortag die Anweisungen seiner Partnerin perfekt umgesetzt hatte. Fast jeder Schuss war ein Treffer. „So einen Tag habe ich noch nicht erlebt im Fußball“, sagt der 28-Jährige, der einst in der Jugend von Germania Bieber begann und später das Trikot von Kickers-Viktoria Mühlheim trug.

+ Hamza Khadri. © vum Mit den Mühlheimern spielte er in der Gruppenliga Frankfurt Ost, vor eineinhalb Jahren wechselte er nach Offenbach zum FC Maroc. „Ich wollte meinen Landsleuten helfen“, sagt der beidfüßig schießende Angreifer, „über kurz oder lang will ich aber wieder zurück in die Gruppenliga oder sogar Verbandsliga.“ Das dürfte mit dem FC Maroc, zur Zeit Tabellenneunter der Kreisliga A West, schwierig werden. Dessen ist sich Khadri bewusst. „Ich hoffe aber schon, dass wir noch ein kleines Wunder schaffen und den Anschluss nach oben herstellen können“, sagt er. Khadri will seinen Teil beitragen für die Mannschaft vom Bierbrauerweg. Wie er das am besten kann, weiß er genau: Er muss sein Konto, mittlerweile elf Saisontreffer und somit Bestwert der Liga, weiter aufstocken.

+ Tobias Steinbrecher © SVG Tobias Steinbrecher hatte ebenfalls einen Glanztag erwischt. Der 23 Jahre alte Steinheimer Stürmer erzielte am Bieberer Waldhof vier seiner sechs Tore zwischen der 74. und 84. Minute. Wie bei Khadri gilt auch für den ehemaligen Spieler des FC Teutonia Hausen: Fast jeder Versuch ein Treffer. „Tobias ist ein sehr schussgewaltiger Stürmer. Wenn er die Kugel richtig erwischt und sie aufs Tor fliegt, ist sie meist auch drin“, erzählt SVG-Sprecher Bernd Hartmann über den laut SVG-Internetseite 1,93 Meter großen und 96 Kilogramm schweren Angreifer (11 Saisontore). „Tobias ist noch recht jung und hat bei uns eine gute Perspektive - sicherlich auch für die erste Mannschaft“, sagt Hartmann. Die spielt zurzeit in der Kreisoberliga, ist mit drei Punkten Rückstand auf Primus Dietesheim Fünfter und will bald hoch in die Gruppenliga. Wie Stürmer Khadri vom FC Maroc.

