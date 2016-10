Gruppenliga: Klein-Krotzenburger holen Punkt bei Hanau 93

Elfmeter in der Schlussminute besiegelt Dietzenbacher Niederlage

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost kassierten die Sportfreunde Seligenstadt II nach zuvor vier Partien ohne Niederlage wieder eine Pleite. Germania Klein-Krotzenburg ertrotzte ein Remis im Spitzenspiel bei Hanau 93.

Der JSK Rodgau und die SG Rosenhöhe gewannen ihre Heimpartien klar. Der FC Dietzenbach verlor unglücklich, Mühlheim überraschend.

Sportfreunde Seligenstadt II - FSV Bischofsheim 0:3 (0:1)

Seligenstadt gestaltete die Partie gegen das Spitzenteam Bischofsheim offen. Allerdings setzten die Gäste immer wieder ihren gefährlichen Angreifer Michael Kohnke in Szene. Dies gelang in der 39. Minute, als es einen Foulelfmeter gab, der zum 0:1 führte, das 0:2 erzielte Kohnke dann selbst. „Beim 0:2 war eine Vorentscheidung gefallen, nach dem 0:3 konnte sich unser Torhüter Jerome Czaronek noch mehrfach auszeichnen“, meinte Seligenstadts Trainer Thomas Marton. Sehr früh angeschlagen vom Platz musste der zuletzt so gut aufgelegte Jannik Pfister.

Sportfreunde Seligenstadt II:Czaronek - Schüßler, Tauber, Eyßmann, Eyrich - Losiewicz (57. Willand), D. Marton, Elbert, Knecht, Emge (57. Bauer) - Pfister (2. Cezanne)

Tore: 0:1 Attanin (FE, 39.), 0:2 Kohnke (52.), 0:3 Gatzka (64.)

KV Mühlheim - VfR Wenings 0:3 (0:1)

Die Mühlheimer boten gegen den Aufsteiger eine schwache Vorstellung, hatten aber auch arge personelle Probleme. So fehlten gegen Wenings unter anderem Outhman Boura, Mario Nocerino und Elvis Vejzovic. Zudem stand Keeper Onur Kayayurt nicht zur Verfügung. Die Sorgen wurden auch dadurch deutlich, dass sich Trainer Raduan Belaajel selbst mit auf den Spielbericht schrieb. Er wechselte sich zwar nicht ein, doch ohne ihn hätten noch nicht einmal zwei Ersatzspieler auf der Bank gesessen. Ein Ersatzkeeper fehlte dort ebenfalls.

KV Mühlheim: Fetiqi - Ennin (46. Durgutovic), Muftawu, Michalke, Chaudhry (70. Krzyszyk) - Camic, Hajtic, M. Bouras, M. Vejzovic - di Rosa, Okoro

Tore: 0:1 Fehst (14.), 0:2 Ionescu (52.), 0:3 Müller (78.)

1. Hanauer FC 1893 - SG Germania Klein-Krotzenburg 1:1 (0:1)

Die Hanauer boten wieder etliche Spieler mit Bundesliga-, Regionalliga- und Hessenliga-Erfahrung auf, so Larry Ransom, Daniyel Cimen und Ervin Skela. Die 93er übernahmen auch die Feldhoheit, Klein-Krotzenburg präsentierte sich aber gut vorbereitet, stand hinten gut und lauerte auf Konter. „Es war ein Spiel, das eigentlich mit einem 0:0 in die Pause hätte gehen müssen“, sagte Germania-Coach Wolfgang Kaufmann zur Partie, die 200 Zuschauer sahen. Freilich hatte er nichts dagegen, dass seine Elf nach 36 Minuten überraschend in Front ging: Nach einem Freistoß stand Vuk Tomic am langen Pfosten goldrichtig und köpfte zur Führung der Gäste ein. Die hielt nach der Pause nicht lange, mehr als das 1:1 aus kurzer Distanz durch Tolga Ünal brachten die Hanauer aber nicht zustande. Als „skandalös“ und „abenteuerlich“ bezeichnete Kaufmann die Entscheidung des Schiedsrichters, Mirko Zakarija in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen. Zakarija versuchte, mit dem Ball in den Hanauer Strafraum einzudringen, wurde dabei von drei 93ern bearbeitet und gelegt. „Das war alles - nur keine Schwalbe“, befand Kaufmann.

1. Hanauer FC 1893: Westenberger - Ries, Cimen, Prümm, Ransom - Gischewski, Skela, Rafaat (78. di Natale), Ünal (65. Boos) - Damar, Gogol

SG Germania Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Eckert, Zocco, R. Kaufmann (59. Losiewicz), Herth (65. T. Kaufmann) - Cofone, Schuschkleb, Tomic - Biricik (41. Protzel) - Weickinger, Zakarija

Tore: 0:1 Tomic (36.), 1:1 Ünal (53.)

Gelb-Rot: Zakarija (Klein-Krotzenburg, 83., Schwalbe)

JSK Rodgau - FC Hochstadt 5:2 (1:1)

Die Rodgauer ließen die Gäste zunächst nicht zur Entfaltung kommen und gingen früh in Front. Bald kam Hochstadt aber besser ins Spiel, ein Eigentor von Stefan Schweier führte zum Ausgleich. „Das 1:1 war zur Halbzeit das gerechte Ergebnis“, meinte für den Jügesheimer Sport- und Kulturverein Lothar Müller. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber dominant aus der Kabine und waren sehr effektiv vor dem gegnerischen Tor. Als Metin Oymak für Hochstadt „sein“ Tor markierte, konnten das die Rodgauer problemlos verschmerzen - zu diesem Zeitpunkt führten sie schon 5:1. Dominik Goetze und Florent Hajzeray trafen jeweils zweimal und waren damit die besten Schützen des souveränen Tabellenführers.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Dejanovic, Jung, Schweier, Binder - Goetze (68. Thomas), Klein, Bayraktaroglu (83. Lutz), Sozzo - Fischer (66. Heegen), Hajzeray

Tore: 1:0 Goetze (7.), 1:1 Schweier (ET, 24.), 2:1 Goetze (48.), 3:1 Hajzeray (52.), 4:1 Sozzo (61.), 5:1 Hajzeray (75.), 5:2 Oymak (82.)

SG Rosenhöhe - VfR Kesselstadt 5:1 (3:1)

In einer munteren Anfangsphase gab es Chancen auf beiden Seiten. Auf das 1:0 der Gäste antwortete die SGR prompt. „Das war gut, dass wir gleich das 1:1 geschossen haben“, sagte Rosenhöhe-Sprecher Remy Rozek. Mit dem 2:1 begann der Kesselstädter Widerstand zu bröckeln, die Gäste haderten zunehmend mit sich und dem Unparteiischen. „Zur Pause hätte es schon 5:1 fürs uns stehen können“, meinte Rozek. Dieses Resultat stand dafür nach 90 Minuten zu Buche - auch weil sich undisziplinierte Kesselstädter durch Rot nach Tätlichkeit von Eldin Fazli selbst dezimierten.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Wenzel, Harmanci, Zindros - Brinkmann, Muhadzeri, Curth (74. Ballesteras), Durante (61. Mantagna) - Fazio, Russ (46. Hudak)

VfR Kesselstadt: Öztürk - Traband, Erhan, M. Kurt, Efil - El Homrani (65. Khesrawi), Fazli - Kaynak, T. Kurt, Dallal (50. Gültekin), Nicodemus (74. Eris)

Tore: 0:1 M. Kurt (17.), 1:1 Curth (18.), 2:1 Durante (25.), 3:1 Fazio (41.), 4:1 Ballesteras (75.), 5:1 Hudak (82.)

Gelb-Rot: Erhan (Foulspiel, 89.) und Khesrawi (Meckern, 90.,) - Rot: Fazli (49., Tätlichkeit/alle Kesselstadt)

Viktoria Nidda - FC Dietzenbach 1:0 (0:0)

In Hälfte eins war Nidda überlegen und hatte zwei, drei gute Chancen, „da hat uns unser Torwart im Spiel gehalten“, zollte FCD-Sprecher Werner Marquardt Michael Knecht ein Lob. In Durchgang zwei besaßen Dominik Fertr und Marius Pentz gute Chancen zum Treffer für die Gäste, verzogen im Niddaer Strafraum aber jeweils. Ein Foul von Ionut Rada an Jannik Jung wurde schließlich mit einem berechtigten Elfmeter in der Schlussminute geahndet, der der Viktoria noch die drei Punkte bescherte.

FC Dietzenbach: Knecht - Awad (46. Perri), Rada, Weilmünster, Fertr - El Issami (79. Kolbüken), Rachidi (71. Abazi) - Amallah, Seidemann - Pentz, Pauna

Tor: 1:0 Heck (FE, 90.)

Gelb-Rot: Fertr (Dietzenbach, 90. + 2, Meckern) ,

(jd)

Quelle: op-online.de

