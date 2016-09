SC Hessen gehört in die Spitzengruppe

Dreieich - Aus sportlicher Sicht konnte Rudi Bommer, Trainer beim Fußball-Hessenligisten SC Hessen Dreieich, mit dem 3:1 (1:1)-Sieg im Spitzenspiel bei Rot-Weiss Frankfurt mehr als zufrieden sein: „Das war unter meiner Regie unser bisher bestes Spiel“, meinte der ehemalige Nationalspieler.

„Wir haben viele Sachen deutlich besser gemacht als in der vergangenen Woche gegen Stadtallendorf. Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Das war letztlich ausschlaggebend. “. .

Wie schon gegen Stadtallendorf dominierten die Dreieicher den ersten Durchgang, gingen früh in Führung (Amiri, 4.) , ließen sich auch durch den Ausgleich nach 20 Minuten nicht beirren. „Und in der zweiten Hälfte haben wir Frankfurt niedergekämpft“, lobte Bommer. Zum Matchwinner avancierte Tino Lagator, der bisher lediglich beim 5:3-Sieg in Steinbach über 90 Minuten mitwirkte und ansonsten in fünf Partien nur sporadisch zum Einsatz kam. In Frankfurt wurde der 29-Jährige nach 54 Minuten für den verletzten Torjäger Khaibar Amani (Leistenzerrung) eingewechselt. Das 2:1 (75. Minute) erzielte er selbst, das 3:1 durch Zubayr Amiri (84.) bereitet Lagator vor. „Er war sehr präsent“, sagte Rudi Bommer.

Amani ist nicht der einzige verletzte Spieler, den der SC Hessen nach dem Spitzenspiel zu beklagen hat. Auch Abassin Alikhil und Youssef Mokhtari wurden in der zweiten Hälfte angeschlagen ausgewechselt. Bei Daniel Henrich (erhielt einen Schlag auf das Nasenbein) war das nicht mehr möglich – Dreieich hatte zu diesem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt.

Auf jeden Fall weiß der SC Hessen nach den beiden Topspielen gegen Stadtallendorf und in Frankfurt, wo er sich einordnen kann: in der Spitzengruppe der Hessenliga. „Gewisse Dinge haben wir uns erarbeitet. Gegen Stadtallendorf haben wir zu viele Fehler gemacht, gegen die Rot-Weissen nicht. Das war insgesamt ein richtig gutes Hessenliga-Spiel. So können wir weitermachen“, sagt Rudi Bommer. - leo

