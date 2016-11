Kreisliga A Ost: Lämmerspiel gewinnt Mühlheim-Derby mühelos

Nieder-Roden behauptet sich bei Germania Bieber, Teutonia Hausen ungeschlagen

Offenbach - Die SG Nieder-Roden und Teutonia Hausen bleiben in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost weiter ungeschlagen und führen die Tabelle an. Im Spitzenspiel des 13. Spieltages setzte sich Tabellenführer Nieder-Roden klar mit 3:0 beim Dritten FC Germania Bieber durch.

Teutonia Hausen tat sich gegen den Tabellenletzten Alemannia Klein-Auheim etwas schwer, gewann aber letztlich verdient mit 4:2. Die Begegnung TuS Froschhausen gegen SKG Rumpenheim wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Germania Bieber - SG Nieder-Roden 0:3 (0:2)

Die Bieberer verschliefen die erste halbe Stunde und da stand es dann auch schon 0:2. „Erst nach dem 0:2 haben wir ins Spiel gefunden, aber wir haben gegen eine sehr kompakt stehende Mannschaft, die wenig zugelassen hat, kaum eine Chance herausspielen können“, sagte Biebers Sprecher Jürgen Pülm. Nieder-Roden machte aus wenigen Chancen drei Tore und zeigte wieder einmal seine Effektivität. Bieber gab nie auf und zeigte Moral, ein Treffer war der Germania aber nicht vergönnt.

Bieber: Peter; Koesen, Lamalam, Wehner, Zinser, Santalucia, Bülbül, Gulzar, El Fatimi, Bär, Fazel( Ballo, Khederzadeh, Schmitz)

Nieder-Roden: Piesker; Berger, Scharnagel, Leue, Demirtas, Mesic, G. Sinan, Müller, Wöll, Fehlberg, Simon (Arnautovic, Haddadi, Y. Sinan)

Tore: 0:1 Wöll (9.), 0:2 G. Sinan (24.), 0:3 Wöll (56./HE) - Rote Karte: Gulzar (88./grobes Foulspiel), Schmitz (89./Schiedsrichterbeleidigung, beide Bieber)

Nieder-Roden gewinnt bei Germania Bieber: Bilder Zur Fotostrecke

Teutonia Hausen - Alemannia Klein-Auheim 4:2 (2:1)

Von Anpfiff an hatten die Teutonen das Spiel im Griff, fanden aber anfangs nicht den Abnehmer vor dem Tor. „Wir führten dann zwar mit 2:0, durch einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld kam Klein-Auheim wieder ran und hatte kurz darauf auch die Riesenchance zum Ausgleich. Insgesamt waren wir aber das klar bessere Team und trafen insgesamt bestimmt achtmal Pfosten oder Latte, hatten einfach Pech im Abschluss“, sagte Teutonia-Trainer Maik Henrich.

Hausen: Walter; Beqiraj, Scheiner, Lorenzo Sanchez, J. Blahut, D. Blahut, Düsgün, Klein, A. Mandel, S. Mandel, Holzhacker (Ciesielski, Neuder,

Klein Auheim: Herpich, Roth, Delarue, Weigand, Demuth, Dörr, Reiner, Sturm, Horch, Salg, Crass (Buchwalter, Röder, Lufner)

Tore: 1:0 Klein (13.), 2:0 Beqiraj (38.), 2:1 Sturm (41.), 3:1 D. Blahut (58./FE), 3:2 Crass (82.), 4:2 Neuder (90.+2)

Türk. SC Offenbach - SG Hainhausen 1:1 (0:1)

Die Offenbacher waren das spielstärkere Team, aber Hainhausen hatte die besseren Chancen. „Wir können uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns den Punkt gerettet hat. Leider haben wir unsere spielerische Überlegenheit nicht ausgenutzt und müssen mit dem Unentschieden zufrieden sein“, sagte Türk. SC-Sprecher Kerim Acikel.

Türk. SC: Bulut; Hakki, Ucar, Balci, Sahinler, Kilitci, Cavus, Ertugrul, Ilnem, Sahin, Denizli (Beer, Issah, Firat)

Hainhausen: Köhl; Wicke, Kühn, Spöckinger, Kafka, Müller, Farugie, Langer, Kern, Egerer, Demel (Oduro, Llorente)

Tore: 0:1 Müller (8.), 1:1 Ertugrul (57.) -

Be. Vork.: Bulut (Türk. SC) hält FE (65.)

SV Zellhausen - Gemaa Tempelsee 6:2 (2:0)

Nach schwachem Beginn steigerte sich der Gastgeber schnell und ging auch in Führung. „Wir hatten in der ersten Hälfte noch diverse Möglichkeiten, die Sache schon klar zu machen, dies erledigte dann Toni Nietzschmann mit seinem Doppelpack kurz nach der Pause“, erklärte Zellhausens Sprecher Markus Kowolik. Nach drei Auswechslungen verlor der SVZ kurzfristig den Spielfluss, so dass Tempelsee noch einmal herankam.

Zellhausen: Milazzo; Rückert, Bergmann, Hitzel, Schlett, Nietzschmann, Ackermann, Werner, Winkler, Krien, Simon (Hessberger, Mailänger, Gerfelder)

Tempelsee: Waffender; Wietschinksi, Fernandez, Bantis, Terziqi, Shala, Krasnici, Papa, Acikel, Bulone, Werthmann (Trainito, Vogel, Borelli)

Tore: 1:0, 2:0 Ackermann (11., 35.), 3:0, 4:0 Nietzschmann (48., 50.), 4:1 Acikel (65.), 4:2 Krasnici (75.), 5:2 Nietzschmann (84.), 6:2 Gerfelder (90.+1)

TSV Lämmerspiel - Spvgg. Dietesheim II 4:0 (2:0)

Das Mühl-heimer Derby war für die Hausherren eine ungefährdete Sache. „In der ersten Hälfte hatte Dietesheim keine Torchance und hat gespielt wie ein Absteiger. Nach der Pause haben sie zwar mehr mitgespielt, aber gefährlich waren sie nie“, sagte TSV-Sprecher Reiner Nickel, der einen klaren Aufwärtstrend bei seiner Mannschaft erkannte: „Wären wir noch etwas effektiver gewesen, wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen.“ Verletzungsbedingt musste Michael Noiva Almeida bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden, er hatte sich das Knie verdreht.

Lämmerspiel: Heiter; Dieter, Palumbo, Breyer, Noiva Almeida, Ascione, Berbece, Schwan, Bormann, Reinhard, Heinz (Martin, Kirchberg, Ott)

Spvgg. Dietesheim II: Kimmel, Steier, Freudenberg, Crnaric, Firlus, Tanfal, Rodriquez-Jimen, Brucia, U. Tas, Elsässer, H. Tas (Petri)

Tore: 1:0 Reinhard (2.), 2:0 Berbece (31.), 3:0 Heinz (68.), 4:0 Bormann (85.) - Gelb-Rot: Reinhard (66./TSV)

Spvgg. Hainstadt - Espanol Offenbach 1:0 (1:0)

Das frühe Tor von Carmelo Pistritto (5.) sollte das einzige des Spiels bleiben. „Auf dem Hartplatz war spielerisches Können nicht so gefragt, sondern es wurden viele Zweikämpfe ausgefochten“, beschrieb Hainstadts Spieler Maximilian Jung. Mit viel Einsatz retteten die Hainstädter die knappe Führung über die Zeit. Viele Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen.

Hainstadt: Krammig; Weiss, Bergheuer, di Falco, Thoma, Griehl, Mandel, Bayram, Jung, Trageser, Pistritto (Yavus, Spitznagel, Trageser)

Espanol: Hartmann; Martin, Sozzo, Temizsoy, Navas, Wehner, F. Ganss, S. Ganss, Njel, Friedrich, Mohebbi (Gündüz)

Tor: 1:0 Pistritto (5.) - Rote Karte: Martin Navas (70., Beleidigung), Njel (75., grobes Foulspiel, beide Espanol) - stef

Quelle: op-online.de