Kreisoberliga Hanau: Sengül gelingt ein goldenes Tor

Hanau - In der Fußball-Kreisoberliga Hanau hat sich Germania Niederrodenbach diesmal keinen Ausrutscher erlaubt. Der Spitzenreiter siegte bei Schlusslicht SV Wolfgang mit 6:3 und hat weiterhin bei zwei mehr absolvierten Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den FC Erlensee.

Der Tabellenzweite zerlegte den Aufsteiger und Vorletzten VfB Großauheim beim souveränen 6:0 in seine Einzelteile. Kewa Wachenbuchen sprang durch den 1:0-Heimsieg über die Spvgg. Hüttengesäß wieder auf Rang drei. Die Maintaler profitierten vom Ausrutscher von Eintracht Oberrodenbach, die sich in Oberissigheim mit 0:1 geschlagen geben musste. Für die Hanauer Vereine verlief der Sonntag durchwachsen. Während der RSV Hilalspor mit dem 1:0 über die Spvgg. Langenselbold einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf feierte, unterlag der FC Safakspor Hanau bei den Sportfreunden Ostheim etwas überraschend mit 2:3.

1860 Hanau – TSV Niederissigheim 0:0

„Es war ein schwaches Spiel mit nur ganz wenigen Höhepunkten“, hieß es von der Rudi-Völler-Sportanlage. Das Remis zwischen dem Achten und 14. geht daher in Ordnung. Die Sechziger verpassten durch das schon fünfte Unentschieden Platz den Sprung auf Platz sieben.

Hilalspor Hanau – Spvgg. Langenselbold 1:0 (0:0)

Sengül wurde wegen seines goldenen Treffers bejubelt. In einer beiderseits schwach geführten Auseinandersetzung war das Tor zum vierten Sieg der Hanauer neben zwei Platzverweisen der einzige nennenswerte Höhepunkt.

Tor: 1:0 Sengül (57.) – Gelb-Rot: Badur (Hanau, 77.), Yalcin (Langenselbold/83.)

Sportfreunde Ostheim - Safakspor Hanau 3:2 (1:0)

Die Gäste stecken in einer leichten Ergebniskrise. Ein Punkt wäre auf Grund der technischen Überlegenheit drin gewesen. Erst in der Schlussphase schlug Safakspor daraus zwei Mal Kapital. Das Kaya-Team verpasste durch die fünfte Niederlage den Anschluss an die Spitzenplätze.

Tore: 1:0 Hasaj (25.), 2:0 Mujanovic (55.), 3:0 Marcel Levy (74.), 3:1 Kayaoglu (76.), 3:2 Örs (82.)

FC Erlensee – VfB Großauheim 6:0 (5:0)

FCE-Sprecher Mohn sprach von einer einseitigen Angelegenheit, wobei der VfB der bisher schwächste Gegner gewesen sei.

Tore: 1:0 Lüdke (15./FE), 2:0 Braun (24.), 3:0 Lüdke (35.), 4:0 Becker (36.), 5:0 Forster (45.), 6:0 Zimpel (59.)

Wachenbuchen – Hüttengesäß 1:0

Tor: 1:0 Schmidt (45.)

Oberissigheim – Oberrodenbach 1:0

Tor: 1:0 Schröter (75.)

SV Wolfgang – Niederrodenbach 3:6

Tore: 1:0 Mancari (17.), 1:1 Eigentor Hein (40.), 1:2, 1:3 Dejan Gesch (43., 48.), 1:4 Eigentor Hein (51.), 1:5 Bakar (54.), 2:5 Maurer (65.), 2:6 Krämer (72.), 3:6 Jaburek (86./FE) (ard)

