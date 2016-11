Remsud Biljibani schockt den 1. FC Langen

Kreisoberliga Offenbach:

Offenbach - Die Topmannschaften der Fußball-Kreisoberliga Offenbach blamierten sich, die TSG Neu-Isenburg war der große Sieger der 13. Spieltages.

Die TSG’ler setzten sich im Heimspiel gegen die Spvgg. Dietesheim mit 3:2 durch. Die Dietesheimer bleiben aber dennoch Tabellenführer. Denn auch die Verfolger patzten. Der 1. FC Langen unterlag überraschend der TuS Klein-Welzheim auf eigenem Platz mit 0:1, die Zeppelinheimer verloren ebenfalls zu Hause gegen den VfB Offenbach mit 2:3. Mit einem Sieg in Götzenhain hätten sich die Steinheimer wieder ganz nach vorne bringen können, doch auch die Elf von Alexander Sticher ließ beim 1:1 Federn. Im Duell der Kellerkinder besiegte die SG Wiking Offenbach den JSK Rodgau II mit 3:1.

1. FC Langen - TuS Klein-Welzheim 0:1 (0:0)

Zu einem überraschenden Erfolg kamen die Gäste aus Klein-Welzheim. „Wir hatten Chancen über Chancen und hätten schon zur Pause mit 5:0 führen müssen“, schüttelte Langens Co-Trainer Pino Viola über die „Treffsicherheit“ seiner Offensivkräfte an diesem Tag nur den Kopf. „Wir haben Gästetorwart Justin Gemeri gut warm geschossen und er hat sich dann immer mehr gesteigert.“ Remsud Biljibani nutzte die einzige Chance der Gäste nach 52 Minuten zum glücklichen Siegtreffer.

1.FC Langen: Simo; Gaidzik, Popovic, Max Werner, Cholewa, Beckmann, Dane Greising, Deuker, Stoytchev, Karatepe, Seibel (Kirnig, Hajnysz)

TuS Klein-Welzheim: Gemeri; Köppler, Schorn, Mohklis, Kramer, Frumento, Biljibani, Katsumura, Türkoglu, Sari, Mayer (Böhm, Popp, Selcik)

Tor: 0:1 Biljibani (52.)

TuS Zeppelinheim - VfB Offenbach 2:3 (0:2)

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Zeppelinsheims Trainer Roberto Rizzo. „Die Gäste haben uns vor der Pause zweimal effektiv ausgekontert. Nach der Pause haben wir umgestellt und kamen zum Ausgleich.“ Glücklich fiel der Siegtreffer der Gäste, ein Freistoß von Mirco Genic wurde immer länger und landete im Netz. „Ich denke, aufgrund unserer Leistung hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, sagte Rizzo.

TuS Zeppelinheim: Minerva; Leggiadro, Krottak, Kobilsek, Friedrich, Pouliquen, Ziegler, Afellah, Lazaar, Esposito, Fernandez (Yürük, Sotodehnia, Di Secli)

VfB: Reuswig; Lotz, Schenderlein, Mothes, Jaatit, Genic, Ramaj, Aljatari, El Barkani, Kröner, Stieglitz (Danadi)

Tore: 0:1 Mothes (19./FE), 0:2 Kröner (43.), 1:2 Fernandez (56.), 2:2 Kobilsek (66.), 2:3 Genic (75.)

Alle Ergebnisse & Tabellen aus der Region

SG Götzenhain - SVG Steinheim 1:1 (0:0)

„Die Jungs haben ein sensationell gutes Spiel gemacht“, lobte Götzenhains Trainer Andreas Haffner sein Team. „Die Steinheimer sind eine spielstarke Mannschaft, doch wir haben dagegen gehalten und nach der Pause sogar die besseren Chancen gehabt“, trauerte Haffner zwei Pfostentreffern nach. „Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung.“

SG Götzenhain: Kolb; Karach, Matejtschek, Göckes, Lenting, Jonas Müller, Weber, Wanzke, Rossteutscher, Stapp, Rassner (Bösser, Mogk, Seifert)

SVG Steinheim: Hartmann; Fischer, Kaminski, Seitz, Hilser, Brighache, Kolchak, Zormpalas, Khederzadeh, Piertuolongo, Raab (Balzer, Knirsch, Shaheen)

Tore: 0:1 Balzer (70.), 1:1 Weber (85.)

SG Egelsbach - Spvgg. Seligenstadt 3:0 (1:0)

„Es war das erwartet schwere Spiel für uns“, meinte Egelsbachs Co-Trainer Peter Schwan. „Nach der Pause haben wir uns etwas mehr zurück gezogen, die Gäste kommen lassen. Dadurch hatten wir mehr Platz für unsere Konter, die wir zu zwei weiteren Treffern genutzt haben.“

SG Egelsbach: Beck; Bargu, Hakel, Pollok, Schneider, Riemer, Filius, Kalzu, Muzlijaj, Walter, Prugoveki (Konrad, pischulti, Süss)

Spvgg. Seligenstadt: Schlund; Hefter, Herbert, Ernst, Walter, Metzger, Wolf, Müller, Nikolov, Fischer, Stier (Born, Janovsky, Kunkel)

Tore: 1:0 Riemer (23.), 2:0, 3:0 Kalzu (68., 73.)

TSV Heusenstamm - FC Offenthal 0:6 (0:3)

Eine deutliche Pleite kassierte die TSV Heusenstamm. Die Gäste waren in allen Belangen die stärkere Elf. „Wir spielen eigentlich ganz gut mit“, meinte TSV-Abteilungsleiter Lothar Kruck, „doch schon wie in den vergangenen Spielen nutzen wir unsere Chancen mit.“ Dazu kam, dass Torwart Maximilian Gratzl nicht seinen besten Tag erwischte. „Es ist derzeit einfach der Wurm drin“, so Kruck weiter. Ahmad Allaw erzielte drei Treffer für die Gäste, Tim Piske war zweimal erfolgreich.

TSV Heusenstamm: Gratzl; Baltrusch, P. Duvnjak, Hierl, Barisic, Öztürk, Karampimperis, Benzer, Leggiadro, Mazza, Vincenzo (Ekici, El IAamari, El Idrissi)

FCO: Smajic; Schmidt, Dinc, Piske, Klein, Allaw, Brummund, Ferderer, Kieffer, Düsüncelli, Scheich (Somma, Dönmez)

Tore: 0:1 Piske (14.), 0:2 Allaw (16.), 0:3 Piske (26.), 0:4, 0:5 Allaw (61., 72.), 0:6 Dinc (82.)

SG Wiking Offenbach - JSK Rodgau II 3:1 (0:0)

Im Duell der „Kellerkinder“ setzten sich die Gastgeber verdient durch. „Bei uns stand mit Elvir Music ein Spieler aus der eigenen Jugend im Tor, er hat uns mit zwei tollen Paraden in der ersten Hälfte im Spiel gehalten“, sagte Offenbachs Trainer Eddi Ziborius. „Nach der Pause haben wir das Tempo weiter hoch gehalten und unsere Chancen besser ausgenutzt.“ Ziborius ärgerte sich nur über den zwischenzeitlichen Ausgleich. „Da haben wir einfach nicht aufgepasst.“

SG Wiking Offenbach: Music; Hüber, Kazumasa, Chemlal, Balon, Teca Feijo, Pereira, Misurnov, Martel, Memisi, Nitta (Cirkic, Nishida)

Rodgau II: Naase; Romero, Laun, Lutz, Gardon, Peretzki, Militello, Karabay, Barth, Kiefer, Spindler (Al Abed, Baier)

Tore: 1:0 Memisi (52.), 1:1 Al Abed (64.), 2:1 Misurnov (73.), 3:1 Chemlal (75.)

TSG Neu-Isenburg - Spvgg. Dietesheim 3:2 (1:1)

„Wir wollten unbedingt gewinnen und die Mannschaft hat ein ganz starkes Spiel gezeigt“, lobte Neu-Isenburgs Trainer Elmar Stroh seine Truppe. „Schon im ersten Spielabschnitt hatten wir ein klares Chancenplus, gerieten dennoch in Rückstand.“ Lars Wolfahrt drehte mit seinen beiden Treffern die Begegnung. „Am Ende hat Alexander Brandt das knappe 3:2 festgehalten, doch insgesamt haben wir verdient gewonnen.“

TSG Neu-Isenburg: Brandt; Landzettel, Lipka, Sonders, Surano, Kifle, Madziala, Titsch-Rivero, Wolfarth, Karasu, Fayssal (Kapoor, Caruso, Barth)

Spvgg. Dietesheim: Ott; Strack, Röhl, J. Mitsopoulos, Jöst, R. Mitsopoulos, Krikser, Camara, Özdemir, Ucar, Bacher (Döbert)

Tore: 0:1 Krikser (30.), 1:1, 2:1 Wolfahrt (43., 73.), 3:1 Madziala (80.), 3:2 R. Mitsopoulos (86.) (rjr)

TSG Neu-Isenburg bezwingt Tabellenführer Dietesheim: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hartenfelser