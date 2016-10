Kreisoberligist TSV Heusenstamm will mit neuem Trainer aus Tabellenkeller

Höhn als neuer Impulsgeber

OFFENBACH - Nach dem 1:6 bei der SG Wiking Offenbach stellte Petar Duvnjak vergangene Woche seinen Trainerposten bei der TSV Heusenstamm in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach zur Verfügung.

„Wir haben einen Tag später nochmal in Ruhe gesprochen, doch Petar meinte, es muss ein neuer Impuls für die Mannschaft her“, so Abteilungsleiter Lothar Kruck. In Sascha Höhn wurde ein Nachfolger gefunden, der bereits in der Begegnung gegen den TSV Dudenhofen auf der Bank saß. Nach dem 1:2 bleibt der Traditionsverein, die Anfang der 60er Jahre in der höchsten hessischen Liga spielte, weiter Schlusslicht. Doch der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte, auf Rang 13 sind es vier Zähler.

Auf Sascha Höhn sind die Verantwortlichen schnell gekommen. „Er hat früher bei uns in der ersten und zweiten Mannschaft gespielt, war Trainer im Jugendbereich und bei der zweiten Mannschaft, kennt sich im Umfeld gut aus“, sagt Abteilungsleiter Lothar Kruck. Zuletzt trainierte Höhn bis zum Frühjahr die zweite Mannschaft von Kickers Obertshausen. „Wir haben jetzt noch fünf Spiele bis zur Winterpause vor uns – unter anderem mit den direkten Duellen gegen Offenthal, bei der JSG Rodgau und gegen Klein-Welzheim“, blickt Höhn voraus. „Im Tabellenkeller der Liga geht es eng zu, da können wir mit einem Erfolg wichtigen Boden gutmachen.“

Ziel ist es zunächst einmal, dass die Spieler die Köpfe frei bekommen. „Wir wollen ohne Rückstand auf das rettende Ufer in der Winterpause gehen und im Frühjahr versuchen, gut aus den Startlöchern zu kommen“, betonte der neue Trainer. Petar Duvnjak wird als Spieler bei der TSV bleiben. „Vom Trainer aus hat die Arbeit und Einstellung gestimmt“, blickt Kruck zurück. „Er hatte jedoch das Gefühl, er kann das Team nicht mehr motivieren. Aber er will weiter helfen.“ Im Heimspiel gegen Dudenhofen hat dies nichts gebracht, Heusenstamm offenbarte die gleichen Probleme wie zuletzt und unterlag mit 1:2. „Wir haben vorne einfach zu wenig Durchschlagskraft“, sagt TSV-Sprecher Joachim Geiger. (rjr)

