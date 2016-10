Kreispokal: Mainflingen gewinnt nach 0:1 noch mit 3:1

Sieg gegen SKG Rumpenheim

Offenbach - Der siebte Vertreter im Viertelfinale des Offenbacher Kreisfußball-Pokals ist die TSG Mainflingen. Im Duell der beiden A-Ligisten setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Schwarzkopf mit 3:1 gegen die SKG Rumpenheim durch.

Zwar gingen die Gäste früh in Führung, doch postwendend drehten die Mainflinger die Partie. Den Elfmetern gingen jeweils Foulspiele an Hosni Korodorov voraus. „Es war ein verdienter Sieg“, sagte TSG-Sprecher Harald Seibert. „Nach der Pause hatten wir in Überzahl noch weitere gute Chancen, die wir jedoch ungenutzt ließen.“ Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften im Punktspiel erneut gegenüber.

Tore: 0:1 Schweigert (18.), 1:1 Zaig (20.), 1:2 D. Strack (22./FE), 3:1 Schwarzkopf (40./FE) - Gelb-Rot: Breitenbach (Rumpenheim/40.)

