Kickers-Viktoria Mühlheim kann nicht antreten

Gruppenliga Frankfurt Ost

Mühlheim - Der Traditionsverein Kickers-Viktoria Mühlheim bekommt an diesem Wochenende keine Mannschaft zusammen, um zum für Sonntag geplanten Spiel der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost beim FC Hanau 1893 anzutreten.

„Die Hanauer haben unsere Bitte um eine Verlegung auf einen Termin nach der Winterpause leider abgelehnt. Wir hätten das Spiel da gerne noch stattfinden lassen“, sagte der KV-Vorsitzende Michael Michalke, dessen Verein seit der Ankündigung des Rückzugs in die A-Liga zum Saisonende größere Personalprobleme hat. Das Spiel wird nun mit 3:0 Toren und drei Punkten für den FC Hanau 1893 gewertet, der damit Weihnachten und den Jahreswechsel an der Tabellenspitze feiern kann, da er durch diesen kampflosen Sieg am spielfreien JSK Rodgau vorbeigezogen ist. (mos)

