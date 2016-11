Fil trainiert Friedberg

Neuer Trainer bei Türk Gücü

+ © Hartenfelser Trainer Mustafa Fil will Friedberg aus dem Tabellenkeller führen. © Hartenfelser

Friedberg - Sechs Jahre lang war Mustafa Fil die prägende Figur bei der Spvgg. 05 Oberrad.

Der 41-jährige Trainer führte die Oberräder bis in die Fußball-Hessenliga, sicherte dort im ersten Jahr mit finanziell begrenzten Mitteln die Klasse, ehe in der vergangenen Saison der Abstieg des Klubs und der Abschied des Trainers folgten. Nun ist Fil zurück an der Seitenlinie: Er übernimmt beim ambitionierten Verbandsligisten Türk Gücü Friedberg für den am Wochenende entlassenen Coach Abdessamad Fachat. „Ich wollte eigentlich länger pausieren“, sagt Fil, „aber ich kenne die Verantwortlichen in Friedberg gut und will helfen. “ Friedberg liegt trotz eines namhaften Kaders nur auf Rang elf weit hinter den eigenen Zielen zurück. „Wir haben gute Fußballer in unseren Reihen, aber das ist nicht alles. Wir müssen ein Team werden“, sagt Fil. (dani)

Quelle: op-online.de