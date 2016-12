Niegisch weckt Lebensgeister

Im Derby gegen Urberach fehlte den Sportfreunden Seligenstadt (Nikola Mladenovic, rechts) das nötige Feuer, auch wenn der Seligenstädter in dieser Szene gegen Samir Haruna engagiert in den Zweikampf geht. Am Ende bejubelten die Rödermarker mit einem 1:0-Erfolg den verdienten ersten Saisonsieg. - Foto: Scheiber/Roith