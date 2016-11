Ober-Roden in Zukunft ohne Niklas Kessler

Verbandsliga: Kapitän beendet wegen Verletzung seine Karriere

+ Diesen Anblick wird es in Zukunft nicht mehr geben: Niklas Kessler (vorne) von der TS Ober-Roden (hier im Kreispokalspiel gegen Jan Müller von Viktoria Klein-Zimmern) muss wegen eines Knorpelschadens im Knie mit 26 Jahren seine Fußballer-Laufbahn beenden. - Foto: Eyßen

Offenbach - In der Fußball-Verbandsliga Süd erwartet den Tabellenzweiten aus Neu-Isenburg ein schwieriges Auswärtsspiel bei der formstarken TS Ober-Roden. Die Rödermärker müssen in Zukunft jedoch ohne ihren langjährigen Kapitän Niklas Kessler auskommen.

TS Ober-Roden - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 14.45 Uhr). Obwohl die Turnerschaft als Zehnter in der Außenseiterrolle ist, erwartet den Zweiten aus Neu-Isenburg eine durchaus schwierige Partie. Immerhin holten die Gastgeber in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. „Ich kenne Ober-Roden fast besser als mein eigenes Team“, sagt 03er-Trainer Peter Hoffmann, da die TS im bisherigen Saisonverlauf meist gegen den kommenden Gegner der Spielvereinigung spielte. Entsprechend warnend Hoffmann: „Sie sind eine junge Mannschaft, bei der die Entwicklung zu sehen ist. Eine schwierige Aufgabe.“

Eben diese positive Entwicklung sieht auch TS-Coach Daniel Nister. „Wir haben uns von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen und unseren Weg fortgesetzt. Jetzt müssen wir dranbleiben“, meint Nister. Allerdings muss der Trainer in Zukunft auf Niklas Kessler verzichten. Der 26-Jährige, lange Jahre Kapitän der TS, beendet wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie seine Karriere. Zuvor litt er bereits unter ebendieser Verletzung im linken Knie. „Das ist schade, weil er für den Verein sehr wichtig war. Niklas ist als Persönlichkeit absolut top, das müssen wir jetzt als Kollektiv auffangen“, sagt Nister.

Usinger TSG - Spvgg. 05 Oberrad (So., 14.45 Uhr). Trotz ordentlicher Leistungen verlor Oberrad zweimal in Folge und steht weiter auf einem Abstiegsplatz. Trainer Baldo Di Gregorio lässt sich davon nicht beeindrucken: „Unsere Leistungssprünge sind enorm, ich mache mir keine Sorgen.“ Bis zur Winterpause gehe es darum, noch den einen oder anderen Punkt zu sammeln. „Und dann werden wir uns neu sortieren“, so Di Gregorio.

SV Geinsheim - SC 1960 Hanau (So., 14.45 Uhr). Der Trend beim SC 1960 zeigt deutlich nach unten. Nach fünf Spielen ohne Sieg rutschten die Hanauer mittlerweile auf den zwölften Platz ab – auf die Abstiegszone sind es nur drei Zähler Vorsprung. „Es ist alles sehr eng, mit einem Sieg würden wir sofort wieder einige Plätze gutmachen“, bleibt Hanaus Trainer Seref Zangir gelassen und erklärt: „Mich stimmt optimistisch, dass wir uns viele Chancen herausspielen. Wenn wir weiterhin so beharrlich bleiben, dann wird das Glück zurückkommen.“ J dani

