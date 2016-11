Oberrad will Titelanwärter ärgern

Verbandsliga: 05er nach vier Siegen in Folge selbstbewusst vor Partie in Ginsheim / Neu-Isenburg fehlt der treffsicherste Stürmer

Offenbach - In der Fußball-Verbandsliga Süd tritt Spitzenreiter Neu-Isenburg in Bad Homburg an – bei einer Mannschaft, die der Spielvereinigung nicht unbedingt liegt. Verfolger Ginsheim hat jedoch auch eine schwierige Aufgabe vor der Brust.

Der VfB empfängt die formstarke Spvgg. 05 Oberrad.

VfB Ginsheim – Spvgg. 05 Oberrad (So., 14.30 Uhr). Ginsheim ist Zweiter, Oberrad liegt auf einem Abstiegsplatz. Und dennoch dürften die Gäste nicht chancenlos sein. Nach vier Siegen in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Baldo Di Gregorio vom Tabellenende auf den 14. Rang nach vorne gearbeitet. „Wir fahren nach Ginsheim, um eine gute Leistung abzuliefern und den Gegner 90 Minuten zu ärgern“, meint Di Gregorio, dessen Rezept für den aktuell guten Lauf ziemlich simpel klingt: „Wir treten als echtes Team, als Einheit, auf.“ Dass dies nicht alles ist, weiß auch Di Gregorio. Denn vor allem defensiv hat sich seine Elf stabilisiert. Entsprechend fordert der Trainer auch bei der zweitbesten Offensive der Liga (40 Tore) eine gute Ordnung auf dem Feld: „Kompakt stehen, jeden Zweikampf annehmen. Dann könnte es etwas werden.“

Vatanspor Bad Homburg – Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 14.30 Uhr). Nach neun Siegen in Serie spielten die Neu-Isenburger am vergangenen Wochenende 3:3 gegen den Verfolger VfB Ginsheim – ein gefühlter Sieg, erzielte die Spielvereinigung den Ausgleich doch erst in der Nachspielzeit. Durch das späte Tor von Kapitän Marco Betz liegt die Mannschaft von Trainer Peter Hoffmann weiter an der Spitze. „Wir haben gegen Ginsheim blöd verteidigt. Das müssen wir nun wieder besser machen“, sagt Hoffmann, der mit Blick auf die vergangene Saison eindringlich vor den Hausherren warnt. Damals verloren die 03er zweimal (1:3, 0:1). „Wenn sie alle Spieler an Bord haben, ist es eine ausgesprochen gute Mannschaft“, sagt Hoffmann. Zudem muss der Neu-Isenburger Coach im Angriff umbauen. Aljoscha Atzberger, mit elf Toren bester Schütze seines Teams, fällt mit Knieproblemen aus. Mit Johannes Günther, Savvas Konstantinidis und Luca Lippert gibt es gleich drei Alternativen.

SC 1960 Hanau – FV Bad Vilbel (So., 14.30 Uhr). Wie ausgeglichen die Verbandsliga ist, lässt sich am Duell zwischen Hanau und Bad Vilbel verdeutlichen. Obwohl der SC 1960 Fünfter ist und Bad Vilbel nur auf Rang zehn liegt, trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und hoffe, dass wir Bad Vilbel auf Distanz halten können“, sagt Hanaus Trainer Seref Zangir.

Usinger TSG – TS Ober-Roden (So., 14.30 Uhr). Mit 3:0 gewann die Turnerschaft zuletzt gegen Bad Homburg. Es war die beste Saisonleistung. „Wenn wir auch in Usingen so eine Einstellung und spielerische Leistung auf den Platz bekommen, dann werden wir wieder drei Punkte holen“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister. Die TSG sei jedoch etwas stärker als Bad Homburg einzuschätzen. „Die kämpfen über 90 Minuten. Ich denke, dass wir auf ein Team treffen, das von der Mentalität her alles bringen wird“, meint Nister. Bei der TS fehlen die verletzten Niklas Kessler, Felix Knecht, Ali Kazimi und der gesperrte Jannis Fritsch. J dani

Quelle: op-online.de