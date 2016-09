Obertshausen überrennt Neu-Isenburg

Bezirksoberliga Frauen: Aufsteiger sorgt mit 32:15 für Aufsehen / Seligenstadt erkämpft Punkt in Hainburg

+ Durchgesetzt, aber nicht getroffen: Anna-Marie Ziegler und die SG Hainburg mussten sich gegen die FSG Seligenstadt/Zellhausen (von links: Kristin Born, Lisa Faust, Paula Raab) mit einem Punkt begnügen. - Foto: paw

Offenbach - Für einen Paukenschlag zum Auftakt der Handball-Bezirksoberliga Offenbach/Hanau der Frauen sorgte Aufsteiger HSG Obertshausen/Heusenstamm mit dem 32:15 gegen die HSG Isenburg/Zeppelinheim.

Die FSG Seligenstadt/Zellhausen erkämpfte im Derby bei der SG Hainburg ein 28:28.

SG Hainburg - FSG Seligenstadt/Zellhausen 28:28 (15:13). Die Hainburgerinnen schafften es trotz technischer Überlegenheit nicht, sich bedeutend abzusetzen. „Durch viele individuelle Fehler haben wir es versaubeutelt. Wir haben unter Niveau den Punkt hergegeben“, kritisierte SG-Trainer Jürgen Rotter. Um so glücklicher war FSG-Trainer Florian Krahl: „Ich kann gar nicht glauben, was passiert ist. Was wir abgerufen haben, war sensationell. Wir haben uns bei einer der stärksten Mannschaften der Liga einen Punkt erarbeitet.“

Spielfilm: 3:3, 4:6, 9:9, 12:9, 12:13 - 15:13, 15:17, 19:19, 25:23, 26:26, 28:27, 28:28 - Zeitstr.: 1:0 - 7m: 7/8 - 5/6

SG Hainburg: Peters, Walper, Kliwer, Grünewald, Godelmann, Ziegler, Fey (5/3), Grisnik (2), Bauer, Salg (2), Merget (3), Roth (3), Lindner (8/4), Ricker (5)

FSG Seligenstadt/Zellhausen: Flath, Beau, Stöhrer (2), Faust (1), Salchow (4), Gimbel (3), Heilos (9/5), Koch (1), Raab, Rückert (4), Bron (1), Wirth (2), Bohl (1)

HSG Obertshausen/Heusenstamm - HSG Isenburg/Zeppelinheim 32:15 (13:5). Der Aufsteiger überrannte die Isenburgerinnen förmlich. „Mit einem vollen Kader haben wir ein schnelles Spiel mit vielen Tempogegenstößen gezeigt. Gegen Ende war die Luft bei den Gegnern dann komplett raus“, sagte die Obertshausenerin Evelyn Hanike. „Wir begannen zu behäbig und passiv in der Abwehr und zu hektisch im Angriff. Dazu kamen noch unzählige völlig unnötige Fehlpässe. Eine Partie, die keineswegs das tatsächliche Können von uns widerspiegelt“, resümierte Isenburgs Katrin Leukroth.

Spielfilm: 3:1, 10:3, 12:4, 13:5 - 15:5, 16:9,19:11, 22:13, 29:14, 32:15

Zeitstrafen: 2:2 - 7m: 6/9 - 2/5

HSG Obertshausen/Heusenstamm: Burkard, Schmidt (7), Demel (3), Langkamm (2), Jenzikowski (6), Nahlik (3), M. Schmidt-Dingler (2), Koch (2), Schneider (1), Fritsche (1), Martin, K. Schmidt-Dengler (1), Vogel (4), Sauer

HSG Isenburg/Zeppelinheim: Hrga, Theis, Helbing (2), Srichan (4/1), Möller (1), Leber (1), Beckmann (3), Leukroth (2/1), Treiber (2), Ott

HSG Preagberg - HSG Dietzenbach 23:23 (15:13). „Meine Mannschaft hat toll gekämpft und die individuelle Klasse des Gegners im Kollektiv nahezu egalisiert“, sagte Preagbergs Trainer Torsten Weber. Dietzenbachs Trainer Julian Wurm war hingegen ein wenig enttäuscht: „Wir haben nicht unser volles Potenzial im Angriff abgerufen und das Spiel deshalb spannender gemacht als nötig.“

Spielfilm: 1:1, 3:3, 5:5, 7:7, 9:11, 10:13, 15:13 - 15:15, 17:17, 18:20, 21:22, 23:23 - Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 4/8 - 3/6

HSG Preagberg: Lill, Kukla, Glückschalt (1/1), Suske (5/1), Ullrich (3), Lindner, Rupp (2), Müller, Born (3), Jäger (3/1), Rahmel (6/2), Kriegel

Dietzenbach: Held, Schohl, Seitel (1), Rotter (4), Brunner (1), Zellner (6/2), Albert (3/2), Mehl (3), Lindner (2), Schmitz, Nguyen (2), Knab (1), Weber, Lehr

HSG Kinzigtal - SU Mühlheim 33:23 (17:12). Die Mühlheimerinnen fanden nicht ins Spiel. „Viele individuelle Fehler in einem zerfahrenem Spiel“, bilanzierte SU-Trainer Manfred Lampe.

Spielfilm: 2:2, 5:2, 10:4, 12:6, 15:10, 17:12 - 20:12, 23:14, 30:21, 33:23

SU Mühlheim: Wolz, Haas, Schöll (1), Patrizio, Haus (6/5), Wolf, Poppenhäger, Appelt (4/1), Baltzer (1), Kulke, Hoko (2), Eichhorn (4), Noll (5) J sij

