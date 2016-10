Torjäger und Führungsspieler

U17-Talent Gentrit Limani

Gentrit Limani (am Ball, gegen Freiburg) traf für den OFC fünfmal in der Bundesliga.

Offenbach - Seinen Optimismus lässt sich Gentrit Limani nicht nehmen. „Da ist einiges möglich“, sagte der Stürmer der U17 von Kickers Offenbach vor dem Derby in der Süd/Südwest-Gruppe der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt (morgen, 14 Uhr).

Diese Aussage überrascht mit Blick auf die Tabelle, denn dort ist der OFC (acht Spiele, vier Punkte) Letzter, während die Eintracht (7. ) bereits 13 Zähler geholt hat. Die jüngsten Auftritte und der Blick in die Spielzeit 2015/16 machen Limani jedoch Mut. „Vergangene Saison haben wir gegen die Eintracht im Hessenpokalfinale 3:0 gewonnen“, erinnert sich der Angreifer. Damals spielten die Frankfurter bereits in der Bundes-, die Kickers aber noch in der Hessenliga. Nach dem Aufstieg hatte Limani einige Angebote, entschied sich aber für die Kickers. „Es war klar, dass ich bleibe, wenn wir in der Bundesliga spielen“, sagt er. „Außerdem spüre ich beim OFC das Vertrauen des Trainers. Das ist für mich sehr wichtig.“ Limani zahlt es mit Leistung zurück, erzielte fünf der acht Tore, die bislang für den OFC zu Buche stehen.

„Als Stürmer freut man sich über jedes Tor. Mich stört jedoch etwas, dass meine Tore bislang nicht so viel geholfen haben“, gibt der 16 Jahre alt Deutsch-Kosovare zu. Die Kickers sind zwar weiter Letzter, Limani sah zuletzt aber einen Aufwärtstrend. So holte das Team seine vier Punkte in den vergangenen vier Partien. „Da waren wir sehr stark. Wir haben uns inzwischen als Mannschaft gefunden“, sagt der Kickers-Kapitän (Trainer Sebastian Bruns: „Er ist ein top Spielführer und menschlich ein super Junge“) und hält auch deshalb einen Punktgewinn am Riederwald für möglich.

Mit dem Fußballspielen begann Limani in seiner Heimatstadt Frankfurt - bei Rot-Weiß. Über die Eintracht und den JFC Frankfurt kam er zu den Kickers. „Sehr viele meiner Freunde spielen bei der Eintracht. Aber ich bin stolz darauf, in Offenbach zu sein“, stellt der Schüler klar. „Der OFC ist für mich ein großer Verein und ich durfte schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Das war für mich auch ein Grund, in Offenbach zu bleiben.“ Um mit dem OFC den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, lehnte er sogar eine Einladung der U17-Auswahl Albaniens ab. Limani, dessen Schwester Valentina (19) beim 1. FFC Frankfurt II spielt, beschreibt sich als „eher bulligen Stürmer“, der über eine „gute Schnelligkeit“ verfügt und trickreich ist. Das soll auch die Eintracht zu spüren bekommen. „Wir wollen dort etwas holen“, betont er. Aber auch falls das nicht gelingt, hält Limani den Klassenerhalt für realistisch: „Der Abstieg und die Meisterschaft haben sich noch nie in der Hinrunde entschieden“, sagt er. (cd)

Quelle: op-online.de