Perfekter Einstand für Wess

Landesliga Männer: Hanaus Torwart hält eine Sekunde vor Schluss Siebenmeter

+ Markus Kirchherr erzielt hier einen seiner beiden Treffer für Babenhausen beim knappen 29:28-Sieg der SG gegen die zweite Mannschaft des TV Gelnhausen. (c)Foto: Hübner

Offenbach - Norbert Wess hat als neuer Trainer der HSG Hanau II ein gelungenes Debüt in der Handball-Landesliga gefeiert und das gegen seinen Ex-Verein. Die SG Egelsbach gewann nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie.

Während RW Babenhausen auch nach dem Topspiel weiter ohne Punktverlust ist, kassierte die HSG Rodgau Nieder-Roden II die erste Saisonniederlage.

SG Egelsbach - MSG Groß-Bieberau/Modau II 27:25 (13:11). Mit sehr guten Torwartleistungen als Grundstein gelang den Egelsbachern nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolg. „Wir haben eine gute Leistung geliefert und Groß-Bieberau damit vor eine große Herausforderung gestellt. Im Angriff konnten wir dabei wieder auf Lukas Gärtner zurückgreifen und hatten endlich wieder eine gute Abschlussquote“, freute sich Egelsbachs Co-Trainer Sadri Syla, übte aber trotz des Erfolges auch Kritik: „Wir haben zwischenzeitlich mit sieben Toren Vorsprung geführt, am Ende waren es nur noch zwei. Wir hätten viel für unser Torverhältnis tun können, jetzt stehen wir mit minus vier Toren im Mittelfeld. Das hätten wir ins Positive drehen können.“

Spielfilm: 1:0, 5:3, 5:6, 8:10, 12:11, 13:11 - 16:11, 20:12, 21:16, 27:20, 27:25 - Zeitstrafen: 8/3 - Rote Karten: Syla (53./Egelsbach), Gärtner (58./Egelsbach) - 7m: 6/6 - 5/6

Egelsbach: Hamas, Bär, Rossetto; Himmel, Syla, Sonntag (3), Pasincevs (2), Leptich, Zecher, Hupfer, Gärtner (8/6), Pati (4), Brandscheidt (6), Pachert (4)

HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Hanau II 27:28 (12:12). Gelungenes Debüt für Norbert Wess bei der HSG Hanau. In einem umkämpften Spiel feierte er gegen seinen Ex-Verein zum Einstand einen Sieg. „Eine Sekunde vor Schluss wurde ein Freiwurf von uns als Unsportlichkeit ausgelegt. Den daraus entstandenen Siebenmeter parierte dann Jens Heuser“, freute sich Betreuer Jörn Schmitz über den glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg und ergänzte: „Ab Mitte der zweiten Hälfte haben wir mit drei Toren geführt, später haben wir es einfach verpasst, uns vorentscheidend abzusetzen.“

Spielfilm: 1:0, 1:3, 4:4, 5:7, 9:8, 9:10, 11:10, 12:12 - 13:14, 16:15, 17:18, 20:22, 23:22, 23:25, 27:28 - Zeitstrafen: 2-4 - Rote Karten: Eisenhuth (60./Hanau) - 7m: 4/6 - 2/3

Hanau II: Gronostay, Heuser; Staab, Kegelmann, Recker, Popiolek (3), Stengel (1), Niederhüfner (4), Eisenhuth (2/1), Steiner (6), Just (6), Kulka (4), Plitzko (1), Seidenspinner (1)

HSG Rodgau Nieder-Roden II - TuSpo Obernburg 30:32 (13:15). Nach einer verschlafenen Anfangsphase kämpften die Nieder-Rodener sich wieder in die Partie. Am Ende fehlte aber das nötige Glück für einen Punktgewinn. „Die ansonsten sehr starken Schiris lassen Obernburg 50 Sekunden runterspielen, ohne Zeitspiel zu pfeifen. Zudem gewinnen wir fair den Ball und werden zurückgepfiffen“, haderte HSG-Trainer John Meincke und lobte den Schlussmann der Gäste: „Der Obernburger Torhüter hat den Sieg fast im Alleingang festgehalten. Aber wer so viele freie Bälle nicht verwertet, darf sich nicht beschweren, wenn er am Ende mit leeren Händen dasteht.“

Spielfilm: 0:5, 6:9, 9:14, 13:15 - 16:17, 16:19, 19:19, 20:21, 22:27, 26:28, 30:32 - Zeitstrafen: 3/7 - Rote Karten: Neuß (60./Nieder-Roden), Klimmer (47./Obernburg) - 7m: 3/8 - 4/6

Nieder-Roden II: Redin, Weiss; Schopper (6), Hoddersen (13/3), Mikschl (3), Kiefer, Schultheis, Sten-ger, Meincke, Annasar (1), Neuß (5), Specht, Schrod (2)

SG Rot-Weiß Babenhausen - TV Gelnhausen II 29:28 (14:13). Im Spitzenspiel bewahrte die SG Rot-Weiß Babenhausen gerade in der Schlussphase einen kühlen Kopf und entschied die Partie so knapp für sich. Damit bleiben sie, auch wegen der Niederlage von Nieder-Roden, als einzige Mannschaft der Liga ohne Punktverlust. „Das Spiel hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können. Es war eine Partie, in der beide Teams mit offenem Visier gegeneinander angetreten sind. Insgesamt war es ein gutes Handballspiel. Wir haben bewiesen, dass wir auch kritische Momente lösen können“, sagte Trainer Oliver Schulz. J lahe

Spielfilm: 2:1, 2:3, 5:4, 6:7, 9:8, 14:13 - 14:17, 18:19, 21:23, 24:25, 27:26, 29:28 - Zeitstrafen: 8/7 - 7m: 6/6 - 4/6

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Brandt (6), Horikawa (1), Grimm (3), Kirchherr (2), Hollnack (7), Lang, Geissler (2), Sillari, Toscano (8), da Silva, Ratley

Quelle: op-online.de